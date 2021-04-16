Топ-13 кумедних тварин, які вмить піднімуть настрій. Фото

Obozrevatel Шоу 05:00, 16.04.2021

У мережі стрімко набрала популярність група під назвою "Тварини з потужною аурою", яка регулярно тішить користувачів кумедними знімками з домашніми вихованцями та дикими звірами.

На цю сторінку у Facebook Animals With Powerful Auras підписалися вже 315 тисяч користувачів мережі (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Цікаво, що творець популярної групи придумав її після смерті свого собаки. Знімки з тваринами допомагають йому впоратися з депресією.

Крім того, хлопець поставив собі за мету піти з роботи в сфері охорони здоров'я і повністю присвятити себе створенню мемів і написанню жартів.

Він під'єднав публічну сторінку "Тварини з потужною аурою" до сайту для фінансової підтримки креативних ідей, щоб кожен місяць набирати по 1680 євро. Саме стільки йому потрібно, щоб виконати свою мрію.

Напад – кращий захист
Facebook Animals With Powerful Auras
Тризубий звір не розуміє, що тут відбувається
Facebook Animals With Powerful Auras
Чого ще можна хотіти від життя?
Facebook Animals With Powerful Auras
Цій кішці не подобається те, що на неї надягли
Facebook Animals With Powerful Auras
Якщо напаскудив, потрібно мило посміхатися – точно помилують
Facebook Animals With Powerful Auras
На цього кота можна помолитися
Facebook Animals With Powerful Auras
Веселка і злісний пес – що може бути миліше?
Facebook Animals With Powerful Auras
Цей коргі просто вміє радіти життю
Facebook Animals With Powerful Auras
Ротвейлери обожнюють бургери
Facebook Animals With Powerful Auras
Схоже, цьому собаці не до вподоби поїздки на машині
Facebook Animals With Powerful Auras
Цей кіт явно має надприродні здібності
Facebook Animals With Powerful Auras
Найдобродушнішого пса у світі знайдено
Facebook Animals With Powerful Auras
Цей "звір" показав на своєму прикладі, як має виглядати дзен
Facebook Animals With Powerful Auras

OBOZREVATEL раніше писав:

Коментувати
Шоу

Дивіться також

Уряд має негайно розформувати Наглядову раду УЗ та призначити фахівців, – Бондарєв

Зниклого на Київщині 2-річного Богдана Уніченка знайшли живим. Фото

Україна може відновити ядерний статус, якщо не вступить у НАТО, – посол у Німеччині

В Італії трагічно загинув 3-річний хлопчик з України

Путін уже програв