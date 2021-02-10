10 самых красивых замков и крепостей Украины, которые должен увидеть каждый. Фото

Украина богата на памятники архитектуры новейших и древних времен. По данным историка Сергея Трубчанинова, на наших землях было более 5000 крепостей – это интереснейшие объекты, которые создала бурная история. От большинства из них сегодня не осталось даже следа, а в нормальном состоянии сохранилось около 25 замков.

Есть особые места, которые рассказывают о прошлом и наполняют энергией. OBOZREVATEL собрал главные цитадели страны, где с радостью принимают туристов и проводят интересные экскурсии.

Збаражский замок, Тернопольская область

Больше замков, чем в Тернопольской области нет ни в одном уголке страны. Многие из них не в лучшем состоянии и требуют реставраций. Над крепостью в Збараже работал известный итальянский архитектор Скамоцци. Сейчас там часто проходят выставки художников. Ранее в подземной части замка действовали ходы, которые соединяли его с соседними городами. Во время исследований археологи нашли колодец глубиной 70 метров.

Ужгородский замок, Закарпатье

Замок находится в самом сердце города Ужгород. Двухэтажное здание охраняют квадратные башни с пушками. С виду небольшое сооружение имеет толщину стен почти три метра. Боевая крепость видела немало битв и осад.

Меджибож, Хмельницкая область

Крепость выглядит очень мощной и считается древнейшей постройкой на Подолье. Ее начали строить в XIII веке, но сооружение пострадало от монголо-татар, тогда пришлось реставрировать все полностью.

Свиржский замок, Львовская обрасть

Замок расположен в живописной местности – на холме над озером. Уникальный памятник архитектуры защищен водой со всех сторон, потому что раньше он держал оборону всего района. Здесь снимали известную киноленту "Д'Артаньян и три мушкетера".

Олесский замок, Львовская область

Олесский замок – один из старейших в Украине. Его история наполнена легендами, тайнами и загадками. Овальная форма здания – нетипичная для Западной Украины. Главные ворота украшает барельеф с химерами польских королей. Вокруг крепости находится живописный парк со скульптурами.

Луцкий замок, Волынь

Луцкая крепость – яркий представитель средневековой украинской архитектуры. За высокими башнями скрываются интересные музеи и подземелья. С верхнего этажа открываются захватывающие виды на город Луцк.

Белгород-Днестровская крепость, Одесская область

Замок находится вблизи Днепровского лимана на руинах античного города Тира. Он пережил десятки осад и штурмов. Протяженность все стен Белгород-Днестровской крепости составляет 2,5 километра. Твердыня имеет форму неправильного многоугольника.

Замок Паланок, Мукачево

Известное среди туристов сооружение стоит на горе западной части города Мукачево. Русины, венгры, валахи, австралийцы и многие другие народы проливали кровь в стенах крепости. Сотни штурмов и осад пережил замок Паланок. Это безусловно один из самых известных украинских замков, который знают во всей Европе.

Каменец-Подольский замок, Подолье

Средневековая крепость находится на скалистом склоне у реки Смотрич. Замок внесен в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО. Ежегодно здесь проходит фестиваль воздушных шаров.

Хотинская крепость, Буковина

Это главная крепость советских фильмов, здесь снимали: "Тарас Бульба", "Захар Беркут", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Три мушкетера", "Черная стрела", "Старая крепость", "Стрелы Робин Гуда", "Ясса" и другие. Хотинский замок – это место, где сочетаются христианская и мусульманская религии.

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