Тайны личной жизни Артема Пивоварова: кому приписывают роман с самым завидным холостяком украинского шоубиза. Фото

Личная жизнь Артема Пивоварова остается одной из наиболее обсуждаемых тем среди поклонников самого завидного холостяка украинского шоубиза. Харизматичный музыкант неоднократно оказывался в центре внимания из-за своей загадочности и нежелания делиться подробностями отношений, однако в сети давно рассекретили его избранницу.

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Ею оказалась его концертный менеджер Даша Чередниченко. О своем замужнем статусе он ни разу не объявлял, но внимательные зрители заметили обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки, а идентичное украшение красуется и у девушки. На аксессуар, о котором молчит Артем Пивоваров, обратила внимание журналистка Наталья Тур.

Во время интервью она поинтересовалась у артиста, женат ли он, если носит обручальное кольцо. На это певец торопливо уклонился от подробностей: "Это мой аксессуар".

Раньше артист признавался, что редко говорит о личной жизни, потому что считает эту тему интимной. "Я редко говорю о личной жизни, потому что я и так постоянно на публике, есть какие-то мнения, разнообразные трактовки, мне даже не нужно ничего делать. Я об этом не говорю, об этом говорят другие", – объяснял Пивоваров.

Интересно, что еще в 2017 году певец раскрывал, что три года находится в отношениях с менеджером Дашей Чередниченко. Девушка также снималась в его клипе "Моя ночь", где между ними прошла сцена страстного поцелуя. Несмотря на то, что Пивоваров избегает комментариев об отношениях, их сотрудничество продолжается до сих пор, а поклонники убеждены: между ними есть нечто большее, чем просто работа.

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