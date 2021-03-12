Таинственная зубастая рыба озадачила пользователей сети. Фото
Фото таинственного и причудливого морского существа, выброшенного на популярный австралийский пляж Квинсленда, взволновало интернет-пользователей.
Как сообщает Daily Mail, снимком "ужасающего открытия" поделилась жительница Саншайн-Кост. Она наткнулась на большую рыбу на берегу реки Нуза в Квинсленде. У водного позвоночного животного были выпученные глаза на макушке, а рот полон необычных тонких зубов.
"Кто-нибудь в курсе, что это за рыба? Я нашла ее на северном берегу сегодня утром", – спросила женщина.
Мнения пользователей разделились: кто-то предположил, что это может быть маленький белый морской или большеротый окунь. Остальных же волновали ужасающие зубы рыбы.
"Кто-то явно хочет вернуть свои зубные протезы", "Спросите у него, кто его стоматолог? У него отличные острые зубы", – шутили люди.
Многие пользователи все же правильно догадались, что на самом деле это был звездочет, также известный в Новой Зеландии как рыба-обезьяна. Около 20 видов звездочетов обитают в водах Австралии. Ядовитые существа известны тем, что зарываются в песок и поджидают в засаде добычу.
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