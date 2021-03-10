Найдена крошечная "рыба-зомби", которую считали вымершей
В австралийском штате Виктория найден крайне редкий южный фиолетово-пятнистый пескарь, которого считали вымершим.
Об этом сообщает издание Daily Mail. Специалисты заметили рыбу этого вида в озере недалеко от Керанга, после чего начали расследование, в результате которого поблизости было обнаружено 79 особей. Уточняется, что пескари были объявлены вымершими в 1998 году.
По словам инсайдеров, пресноводные виды, названные Северным центральным управлением водосбора штата Виктория "рыбой-зомби", теперь будут возрождены с помощью программы разведения в неволе.
"Большая часть нашей команды всю жизнь боролась с сокращением исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения видов, поэтому возможность стать свидетелем противоположного – это нечто особенное", – сказал Адриан Мартинс из Департамента окружающей среды, земли, водных ресурсов и планирования Виктории.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее сообщалось о том, что фотограф дикой природы Анураг Гаванде запечатлел меланистического черного леопарда в Национальном парке Тадоба в западном штате Махараштра. Так, животное охотилось за оленем.
Также в сети показали видео, на котором гигантская панда падает с деревянной платформы во время поедания бамбуковых листьев. Это произошло в зоопарке Чунцина на юго-западе Китая.
Фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.