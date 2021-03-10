Найдена крошечная "рыба-зомби", которую считали вымершей

В австралийском штате Виктория найден крайне редкий южный фиолетово-пятнистый пескарь, которого считали вымершим.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Специалисты заметили рыбу этого вида в озере недалеко от Керанга, после чего начали расследование, в результате которого поблизости было обнаружено 79 особей. Уточняется, что пескари были объявлены вымершими в 1998 году.

По словам инсайдеров, пресноводные виды, названные Северным центральным управлением водосбора штата Виктория "рыбой-зомби", теперь будут возрождены с помощью программы разведения в неволе.

"Большая часть нашей команды всю жизнь боролась с сокращением исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения видов, поэтому возможность стать свидетелем противоположного – это нечто особенное", – сказал Адриан Мартинс из Департамента окружающей среды, земли, водных ресурсов и планирования Виктории.

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