В Новой Зеландии обнаружили светящихся акул почти двухметровой длины. Фото

У берегов Новой Зеландии ученые обнаружили крупнейшую акулу, которая способна светиться в темноте. Кайтфиновая акула с длиной тела до 180 см на сегодня является самым крупным из известных светящихся позвоночных.

Ее и еще два вида биолюминесцентных (способных светиться - Ред.) глубоководных акул – чернобрюхую и южную – заметили в январе прошлого года на возвышенности Чатем к востоку от Новой Зеландии, пишет BBC.

Ранее эти виды акул уже были известны морским биологов, однако их способность к свечению обнаружили недавно. Они излучают свет благодаря сотням световых клеток – фотофоров, расположенных в коже.

Акулы проживают в сумеречной зоне океана на глубине от 200 до 1000 метров. В такой среде они не имеют возможности спрятаться от опасностей, поэтому биолюминесценция может использоваться ими в качестве маскировки.

Напомним, огромная мертвая рыба, похожая на аллигатора, была обнаружена на берегу водохранилища Макритчи в Сингапуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выделили древнейшую ДНК из тех, которые когда-либо удавалось получить из останков живых существ. Образец удалось извлечь из зубов сибирского мамонта возрастом 1,2 миллиона лет.