Ставки букмекеров на победу Украины на Евровидении выросли после второй репетиции Kalush Orchestrа. Видео

Украинская группа Kalush Orchestra, которая будет выступать в первом полуфинале конкурса Евровидение уже 10 мая, провела вторую репетицию в Турине. После этого ставки букмекеров по поводу победы Украины на этом конкурсе выросли.

Коллектив внес заметные изменения в свое выступление на репетиции, видео которой было опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса. В частности, тени на сцене и другие изображения на экране (чтобы посмотреть видео, сделайте новость до конца).

На видео можно увидеть, что на сцене появились тени с орнаментом, которые повторяют "покачивание" участников в такт песне, а на большом экране позади группы появились глаза, символизирующие маму лидера Kalush Orchestra Олега Псюка Стефанию во время войны в Украине.

Видео дня

В то же время после второй репетиции украинской группы согласно официальным ставкам букмекеров шансы Украины на победу в Евровидении-2022 выросли с 42 до 43%. На втором месте, на расстоянии 30%, находятся представители страны-победительницы в 2021 году Италии – дуэт Mahmood & Blanco.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда и где можно посмотреть выступление Kalush Orchestra в Украине. А также, какими будут по счету выступать звезды.