Что надеть на 14 февраля: подборка идеальных образов

Вскоре День святого Валентина – праздник влюбленных, который каждый хочет провести со своей второй половинкой. Если вы уже решили, что подарите любимому человеку – время выбирать и наряд на свидание.

Красное платье – must have для тех, кто любит яркие эксперименты. Красный цвет ассоциируется со страстью и пылкой любовью. Выбрав платье винного или бордового оттенка в стиле минимализм – вы не останетесь без комплиментов окружающих, а особенно любимого. Можно выбрать любой материал и длину, главное – чтобы вы чувствовали себя комфортно.

Нежное платье пастельного цвета. А-образный силуэт наряда скроет недостатки фигуры и создаст неповторимый женственный образ. В платье пудрового, золото-розового или персикового оттенка каждая девушка будет выглядеть изящно и романтично.

Куда же без классики? Черный и белый прекрасно впишутся в элегантный образ на день Святого Валентина. Трендовой сегодня является белая оверсайз рубашка с лаконичным корсетом. Объемные наряды выглядят очень женственно, если правильно расставить детали: подчеркнуть талию и добавить нежных аксессуаров. Рубашка с кожаным корсетом на шнуровке – это небанальный образ, который запомнится окружающим.

Платье-жакет или офисный casual-костюм. Иногда сдержанные офисные костюмы придают девушке большего шарма, чем праздничное платье. Под брюки и пиджак можно надеть шелковый топ с V-образным вырезом – это придаст женственности образу.

По словам легендарной Шанель, обойтись без маленького черного платья невозможно. Каждая девушка в классическом наряде – индивидуальность, как чистый лист бумаги. Образ с подобным платьем можно дополнить более яркими украшениями, красной помадой и собранной прической.

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