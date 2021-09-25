Руслана и 'дикие танцы': как проходит пятый выпуск 'Співають всі'. Фото и видео

На телеканале Украина начался 5 выпуск талант-шоу "Співають всі", где "сотня"звездных жюри оценивают вокальные навыки участников. Конкурсантам нужно поднять с кресел как можно больше звезд, чтобы набрать максимальный балл и занять место в тройке лидеров.

Тот, кто получит больше голосов, автоматически попадет в финал, а певцы, которые заняли второе и третье места, будут бороться за это право между собой. На прошлой неделе победителями стали группа из Прикарпатья "7teens Band" и Наталья Слаква из города Днепр. OBOZREVATEL внимательно следит за событиями (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Звездным гостем этого выпуска стала победительница Евровидения Руслана. Артистка выступила со всем известным хитом "Дикі танці" и заверила, что будет поддерживать каждого участника проекта. Однако голос певицы получит только тот, кто сможет задеть ее за живое.

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Первым на сцену вышел 25-летний Андрей Ковтун с города Киев. Он исполнил хит Скрябина – Їде маршрутка и поднял 40 судей. Жюри сначала спутали его с известным танцором Владом Ямой, ведь мужчины очень похожи между собой.

Следующим выступала группа "Liberty" из города Ровно. 5 молодых людей из одного университета выбрали хит Freddie Mercury - Mama, just killed a man. "Сотня" оценила такой ход и отдала им вплоть 99 баллов. Анастасию Приходько снова раскритиковали за то, что она не нажала кнопку.