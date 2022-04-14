Соколова грубо обратилась к Марченко из-за Медведчука и попросила ее 'завалить ботоксное е...ло'

Украинская журналистка Янина Соколова обратилась к телеведущей Оксане Марченко, которая накануне призвала президента Украины Владимира Зеленского отпустить ее мужа Виктора Медведчука. Общественная деятельница посоветовала куме главы РФ Владимира Путина заткнуться, открыть глаза на происходящее и начать помогать Украине.

В своем обращении на YouTube журналистка справедливо отметила, что весь ужас, который происходит в Украине – дело рук Медведчука. А Марченко ни разу за все время войны не проронила ни слова, чтобы противодействовать своему куму Путину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Оксана, твой муж – предатель, коллаборационист, коррупционер, террорист и человек, причастный к, во-первых, смерти известных украинцев, таких как Василий Стус и многие других", – напомнила Соколова.

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Она упрекнула одиозную Марченко в том, что та в начале войны РФ в Украине сбежала в Беларусь и сидела, "как мышь", закрыв все свои аккаунты в соцсетях. Соколова считает, что телеведущей нужно отречься от своего мужа-изменщика.

"Оксана, единственный вариант для вас сейчас – это покаяться, отречься от своего мужа и наконец помогать стране. У вас же есть какие-то фонды... Помогайте. Обратитесь к Путину, а не к Зеленскому", – посоветовала общественный деятель куме президента РФ.

Соколова выразила возмущение и потому, что Медведчук надел форму ВСУ, скрывался в ней. Она попросила Марченко передать ему, чтобы он этого никогда больше не делал, поскольку это оскорбление для Украины.

Завершила свое обращение журналистка в форме, на которую скандальная Марченко заслуживает: "Поэтому, скажу грубо, Оксана. Завалы свое е...ло, циничное, ботоксное, и помогай Украине. Ты имеешь для этого все средства. А потом мы еще посмотрим, прощать вам это, Оксана, или, напротив, судить по всем законам, а есть, за что".

Как писал OBOZREVATEL, Оксана Марченко 13 апреля публично обратилась к Владимиру Зеленскому и призвала отпустить Виктора Медведчука. Одиозная телеведущая добавила, что нардеп не пытался покинуть Украину, и это якобы известно главе государства.

Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука 12 апреля. Арест был произведен по поручению Владимира Зеленского. Эта хорошая новость вдохновила украинцев на создание целого ряда мемов и фотожаб. Посмотреть лучшие из них можно здесь.