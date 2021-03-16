Слон узнал ветеринара, который лечил его 12 лет назад. Трогательные фото

Дикий слон по кличке Плай Тханг узнал ветеринара Паттарапола Маниона, который лечил его 12 лет назад. Так, в сети показали фото, на которых животное подходит к доктору, и протягивает хобот, чтобы коснуться его руки.

На трогательную историю и снимки обратило внимание издание Daily Mail. По словам инсайдеров, слон был найден в 2009 году в лесу в Районге на востоке Таиланда. Он страдал потенциально смертельным трипаносомозом – паразитарным заболеванием, также известным как сонная болезнь. Доктор Паттарапол прибыл туда, чтобы вылечить животное.

Отмечается, что слон долгое время боролся с лихорадкой, потерей аппетита и опухолью на лице, шее и животе. Плай Тханг был доставлен на территорию Организации лесной промышленности в провинции Лампанг для оказания помощи сотрудниками Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений. Через несколько месяцев после выздоровления он был освобожден.

Недавно доктор Паттарапол снова встретился со слоном, которого он лечил 12 лет назад. Ветеринар уверен, что Плай Танг узнал его.

"Я узнал характерный звук слона, с которым столкнулся 12 лет назад. Шум Плай Тханга очень уникален... Мы смогли вспомнить друг друга, и мы поздоровались. Это был особенный момент", – рассказал он.

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