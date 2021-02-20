Попугай поцеловал коалу: трогательный момент попал на фото

В сети показали фото, на котором коалу по имени Лютер поцеловал многоцветный попугай в заповеднике дикой природы Моссвуд (штат Калифорния, США).

Соответствующие снимки опубликовал Mosswood Wildlife, передает Daily Mail. На них можно увидеть, как лорикет подошел к коале и клюнул ее в нос. Затем он открыл клюв и вытянул язык, чтобы лизнуть ноздрю сумчатого животного.

Отмечается, что Лютер в какой-то момент закрыл глаза, показывая, что он, не очень доволен такой любвеобильностью своего друга.

"Радужный лорикет сегодня был полон любви. Не уверен, понравилось ли это Лютеру", – написали представители заповедника.

Коала по имени Лютер была доставлена в Моссвуд в октябре 2020 года. Попугай был найден представителем общественности и принесен в заповедник в декабре.

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