Попугай поцеловал коалу: трогательный момент попал на фото
В сети показали фото, на котором коалу по имени Лютер поцеловал многоцветный попугай в заповеднике дикой природы Моссвуд (штат Калифорния, США).
Соответствующие снимки опубликовал Mosswood Wildlife, передает Daily Mail. На них можно увидеть, как лорикет подошел к коале и клюнул ее в нос. Затем он открыл клюв и вытянул язык, чтобы лизнуть ноздрю сумчатого животного.
Отмечается, что Лютер в какой-то момент закрыл глаза, показывая, что он, не очень доволен такой любвеобильностью своего друга.
"Радужный лорикет сегодня был полон любви. Не уверен, понравилось ли это Лютеру", – написали представители заповедника.
Коала по имени Лютер была доставлена в Моссвуд в октябре 2020 года. Попугай был найден представителем общественности и принесен в заповедник в декабре.
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