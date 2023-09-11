Защитник Бахмута, бандуристка и TikTok-звезда: топ самых ярких выступлений второго выпуска 'Голосу країни-13'

В воскресенье, 10 сентября, в эфире 1+1 вышел второй выпуск 13-го сезона вокального шоу "Голос країни". Слепые прослушивания получились крайне эмоциональными и разноплановыми. Звездные тренеры плакали от трогательных голосов и не менее трогательных историй их обладателей, но в то же время искренне смеялись и радовались благодаря зажигательным хитам и их талантливому исполнению.

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OBOZREVATEL решил сделать подборку самых ярких номеров второго выпуска 13-го сезона шоу. В список попали конкурсанты, которые однозначно надолго запомнятся зрителям.

Михаил Панчишин (Ptashkin)

Зрители в зале и у экранов не смогли сдержать слез, когда на сцену вышел 25-летний ветеран полномасштабной войны Михаил Панчишини. Он исполнил авторскую песню "Невідомий герой", которая уже стал настоящим хитом в сети. Интернет-пользователи знают бойца под псевдонимом Ptashkin. Мужчина с 24 февраля 2022 года защищает родную землю: сначала воевал в Ирпене, а затем на Бахмутском направлении. Там он попал под 7-дневную бомбардировку города, оказался в окружении, из которого смог выбраться и помог вывести раненых собратьев. В ходе боевых действий воин получил контузию, частично потерял слух и был комиссован по состоянию здоровья. Сейчас он пишет песни и поет их защитникам на фронте. На проекте к Михаилу повернулись все судьи и еще долго громкими аплодисментами благодарили музыканта за его героизм.

Эдгар Енокян (группа Dobryva)

Dobryva прославились в соцсетях, в частности TikTok, во время выключений электроэнергии, когда дуэт записал "гимн блэкаута" под названием "Світло є чи нема?" Солист группы Эдгар Енокян решил спеть разрывной хит и на "Голосі країни", после чего тут же стал фаворитом многих поклонников проекта. Как оказалось, фанатами творчества группы Dobryva являются также звездные тренеры Надя Дорофеева и Иван Клименко, так что они буквально с первых секунд выступления нажали на заветные кнопки и повернулись к парню.

Виктория Деркач

Бандуристка, певица и музыкальная блогерша из Миргородщины тронула зрителей в зале и у экранов своим проникновенным исполнением хита "Думи", который Пивоваров и Дорофеева поют в дуэте. Собственно, тренеры и повернулись к конкурсантке, после чего они втроем исполнили композицию. Виктория, по мнению многих комментаторов, по итогам двух выпусков является одной из главных претенденток на победу в этом сезоне. Загадывать рано, однако у девушки, кажется, уже появилась немаленькая группа поддержки.

Владислав Пелих

16-летний вокалист, родной город которого с 3 марта 2022 года находится в оккупации, заставил плакать Артема Пивоварова и Надю Дорофееву, а вместе с ними и миллион зрителей у экранов. Подросток был вынужден переехать в Гданьск, а потому решил свое выступление посвятить польскому народу, который поддерживает украинцев и предоставляет им убежище. Исполнением украино-польской композиции Bronia от Jerry Heil и Ochman он сумел развернуть к себе все четыре тренерские кресла.

Анна Корченова

Преподавательница вокала и автор песен для украинских артистов из Киева зажгла на сцене с "Карпатським репом" от группы ДахаБраха. Девушка из-за войны проживает в Нидерландах, однако надеется как можно скорее вернуться в мирную Украину и развивать отечественную музыку. Анна в комментариях также собрала огромное количество восхитительных отзывов.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию второго выпуска. Все подробности эфира – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк ответил, за какие деньги снимали 13 сезон шоу. Он заверил, что финансирования из государственного бюджета не было.

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