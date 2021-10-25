Нацотбор детского 'Евровидения-2021' в Украине прошел со скандалом: названа победительница. Фото и видео

Победительницей Национального отбора на ежегодный песенный конкурс Детское Евровидение в 2021 году стала 14-летняя Елена Усенко. Она поедет представлять Украину в Париж 19 декабря. Но вокальное шоу не прошло без скандала, в котором "замешана" другая участница – Анжелика Макфарлейн.

Во время финала участники конкурса представляли свою оригинальную песню или пели "Save this world" Марины Круть, те, кто уже исполнял кавер-версию. В свою очередь, Анжелика Макфарлейн была дисквалифицирована за день до проведения отбора, поскольку автор ее песни потребовал огромную сумму денег за авторские права, пишет Muzvar в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Отмечается, что автор из Херсона отказался передать права "Суспільному" (конфликт личных интересов с Положением конкурса). Он требовал 10 тысяч долларов у Анжелики за выкуп прав.

Заменить песню Макфарлейн не разрешили, поскольку правила конкурса не позволяли это сделать. А исполнить песню Марины Круть, как другие участники без авторских песен, не смогла бы, так как исполняла уже оригинальную песню на первом этапе отбора.

В результате выступили 11 финалистов вместо 12-ти.

Победительница Нацотбора Елена Усенко исполнила авторскую песню, под названием "Важіль".

"Моя песня называется "Важіль" – это о принятии решения, решении быть счастливым", – сказала Елена.

Жюри оценили ее выступление в 52 балла, а зрители поставили ей 11 баллов. В общей сумме у Елены было 63 балла.

"Я хочу сказать всем огромное спасибо. Спасибо Александру Балабанову, потому что в прошлом году ты дал мне стимул. Я говорю огромное спасибо всем членам жюри", – добавила победительница Нацотбора.

Отметим, что Елена родом из города Белая Церковь. Она принимала участие в популярном украинском вокальном шоу "Голос. Дети" Также девушка снималась в клипе украинской певицы Златы Огневич.

К слову, песенный конкурс пройдет уже в девятнадцатый раз. В прошлом году Украину представлял 14-летний Александр Балабанов с песней "Відкривай". Тогда он занял 7 место. Каждый год у Детского Евровидения есть слоган и в этом году не исключение. "Воображай" – слоган масштабного мероприятия в 2021 году.

Коротко про конкурс:

Ежегодный международный песенный конкурс "Детское Евровидение", в котором участвуют представитель стран членов ЕВС, был организован в 2003 году. Конкурс транслируют по телевидению, радио, а также в сети.

Детский конкурс – аналог "Евровидения", в котором принимают участие дети до 16 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что предстоящий 66-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет на арене PalaOlimpic в Турине (Италия). Страна получила право проводить мероприятие после победы группы Måneskin в прошлом году.