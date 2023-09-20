'Выбрали раскрученных людей, а не специалистов': объявлен состав жюри нацотбора на Детское Евровидение, но украинцы остались недовольны

"Суспільне Мовлення" объявило состав жюри национального отбора на Детское Евровидение-2023, финал которого состоится уже первого октября. Судей выбирали украинцы путем онлайн-голосования в приложении "Дія".

Как отмечается на Instagram-странице Евровидения в Украине от Общественного Вещателя, голосование продолжалось с 11 по 17 сентября включительно, а отдать свои голоса успели более 630 тысяч украинцев. Впрочем, некоторые интернет-пользователи все равно остались недовольны результатом, о чем поспешили написать в комментариях.

Так, лидерами голосования и членами жюри нацотбора на Детское Евровидение стали:

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Игорь Кондратюк (28,16%) – телеведущий, продюсер и шоумен. Соавтор певческих талант-шоу "Караоке на майдане" и "Шанс", судья "Україна має талант!" и "X-фактор".

Jerry Heil (24,93%) – певица и автор песен. В 2023 году стала лауреаткой премии Music Moves Europe Awards. Музыкальный продюсер, основательница музыкального лейбла Nova Music.

ALYONA ALYONA (20,91%) – рэпер, композитор и автор песен. Соучредитель музыкального лейбла ENKO. В 2020 году вошла в европейский список Forbes "30 до 30".

Между тем, некоторые комментаторы выражают свое недовольство под публикацией. Они пишут: "Худший кадр для жюри нацотбора – Кондратюк", "Почему не Катя Павленко?", "Позорище без Екатерины", "Кондратюк кринж", "Максимально далекие от Евровидения персонажи (разве что Яна±). К сожалению, человеческое голосование выбирает наиболее раскрученных людей, а не специалистов", а также оставляют злые или расстроенные смайлики.

Отметим, финал Национального отбора состоится 1 октября в 18:00 на телеканале и сайте "Суспільне Культура", сайте junior.eurovision.ua, а также FB-странице и YouTube-канале "Евровидение Украина".

Напомним, "Суспільне Мовлення" подтвердило участие Украины в Евровидении-2024. Финал 68-го международного песенного конкурса запланирован на 11 мая следующего года в Швеции. В Украине уже стартовал национальный отбор. Продюсером нацотбора второй год подряд будет известный украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Он раскрыл, что зрителей и участников этого года ждут некоторые нововведения.

Ранее OBOZREVATEL писал, какое место на Евровидении-2023 заняла Украина. Нашу страну представлял дуэт TVORCHI с композицией Heart of Steel.

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