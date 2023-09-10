Пивоваров и Дороффева не сдержали слез с первых выступлений: как проходит второй выпуск 'Голосу країни-13'. Онлайн-трансляция

В воскресенье, 10 сентября, на 1+1 стартовал второй выпуск 13-го сезона вокального шоу "Голос країни", съемки которого впервые в истории проекта проходили в Польше при поддержке польского вещателя TVP. Тренерские кресла в новом сезоне заняли фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, продюсер и сооснователь лейбла ENKO Иван Клименко, а также певица Надя Дорофеева.

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Продолжаются слепые прослушивания, которых в этом сезоне будет всего четыре эфира. OBOZREVATEL следит за выпуском и собирает в материале ключевые моменты.

Ведущими шоу уже традиционно стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, что, к слову, вызвало возмущение у многих украинских фанатов.

Открывать вторую неделю слепых прослушиваний выпала честь 18-летней вокалистке из города Канева Черкасской области Майрамик Авоян. Она – армянка, однако родилась и выросла в Украине. После полномасштабного вторжения девушка была вынуждена переехать в Германию, где работает кассиром в McDonald's. Однако мечтает она связать свою жизнь с пением и сценой. Своим мощным исполнением песни Cynthia Erivo – Stand Up участница развернула к себе все четыре кресла. Тренеры настойчиво боролись за то, чтобы конкурсантка попала именно в их команду, однако повезло только Наде Дорофеевой.

Далее поделиться своим талантом и историей на сцену вокального шоу вышел 16-летний Владислав Пелых, родной город которого с 3 марта 2022 года находится в оккупации. Сейчас подросток проживает в Гданьске, поэтому выбрал украино-польскую композицию Bronia от Jerry Heil и Ochman, чтобы отблагодарить польский народ за поддержку и убежище. Своим проницательным вокалом парень растрогал судей. Артем Пивоваров и Надя Дорофеева, родные города которых также захвачены врагом, не сдержали слез. Однако к конкурсанту повернулись также Иван Клименко и Юлия Санина. Владислав выбрал второго тренера.

Адриана Боровик вышла к тренерам следующей. Она исполнила мощный трек группы The Hardkiss "Як ти?" Убедить судей нажать кнопку конкурсантке не удалось.

25-летний ветеран полномасштабного вторжения Михаил Панчишин, известный в сети как Ptashkin, спел на проекте авторский трек "Невідомий герой", который уже стал настоящим хитом. В начале войны Михаил вступил в ряды киевской ТРО и ВСУ. За время службы он участвовал в освобождении Ирпеня. Затем отправился в Бахмут, где попал под 7-дневную бомбардировку города, оказался в окружении, из которого смог выбраться и помог вывести раненых собратьев. В ходе боевых действий мужчина получил контузию, частично потерял слух и был комиссован по состоянию здоровья. Сейчас он продолжает писать песни и часто ездит к бойцам петь для них. Все тренеры, услышав хит о героях, нажали кнопки. Дорофеева снова не сдержала слез, а Пивоваров эмоционально заверил, что не отдаст коллегам-конкурентам этого участника. Впрочем, и сам ветеран захотел в команду к исполнителю хитов "Дежавю", "Думи" и других.

Сумела поразить своим голосом Юлию Санину и Артема Пивоварова молодая мама двух маленьких мальчиков, у одного из которых диагностировали аутизм, Мария Стасюк. Она участвовала во многих талант-шоу, но потом сделала многолетнюю паузу и посвятила себя семье. Сейчас же вокалистка развелась и сразу подала заявку на "Голос країни". На кастинге она спела трек Island Майли Сайрус, после чего пошла в команду фронтвумен The Hardkiss.

Новость дополняется...

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию первого выпуска. Все подробности эфира – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк ответил, за какие деньги снимали 13 сезон шоу. Он заверил, что финансирования из государственного бюджета не было.

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