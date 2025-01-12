'Вася, что ты, гонишь': музыкальный продюсер признался, сможет ли Потап вернуться в украинский шоу-бизнес

Украинский музыкальный журналист и продюсер Виталий Бардецкий признался, что у репера Потапа (Алексей Потапенко), который в начале полномасштабного вторжения сбежал в Испанию, нет будущего в Украине. Он утверждает, что сейчас артист находится "вне контекста".

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По словам продюсера, скандальный рэпер все же будет иметь свою небольшую аудиторию, но вернуться к уровню былой популярности уже не удастся. Он рассказал в интервью NV, что все новое, за что берется Потап, – "мимо кассы".

"Он просто уже не понимает, что здесь происходит. Конечно, у него будет всегда какая-то аудитория, пожалуй, небольшая и маргинальная. Но на тот уровень, на котором был, он точно не вернется. Поп-музыка отличается тем, что ты как автор, очень четко можешь почувствовать то, что людям нужно, а Потап уже находится вне контекста. в TikTok. Он пытается, я видел, как он делал попытки в TikTok. Он всегда очень четко мог понять, что нужно аудитории, а тут он что-то забрасывает, и думает, что это сто процентов сработает, а все мимо кассы. И даже его поклонники говорят: "Вася, что ты, гонишь", – поделился личным мнением Виталий Бардецкий.

По мнению продюсера, творчество Потапа уже осталось в прошлом. Хотя артист пытается экспериментировать с новыми стилями, но из-за того, что он за рубежом и в "не украинском" контексте, это сделать крайне сложно.

"Я не знаю, украинцы, которые уже два с половиной года находятся за пределами Украины, или только приезжают сюда, и даже те, которые постоянно просыпаются там с мыслью об Украине и войне, не сразу могут понять наши реакции, потому что у нас уже даже словарь меняется, мы меняемся. А поп-музыка – это же не вечная музыка. Сегодня ты один раз не попал, второй раз не попал… и все. Кроме того, с точки зрения музыковедения, артисты, которые сейчас творят, оперируют совсем другим набором звуков и уже иначе звучат. Поэтому то звучание, которое предлагал Потап, на сегодня стало абсолютно архаичным", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Юрий Горбунов признался, поддерживает ли связь с кумом Потапом после его бегства из Украины. Он признался, что хотя репер имеет скандальную репутацию, их отношения не изменились.

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