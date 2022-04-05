В сеть попало фото с выступления Меладзе в России: певец был в "черном списке" из-за поддержки Украины

Obozrevatel
Шоу
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В сеть попало фото с выступления Меладзе в России: певец был в 'черном списке' из-за поддержки Украины

В сети опубликовали фотографии музыкального исполнителя Валерия Меладзе, который дал концерт на закрытом корпоративе в Санкт-Петербурге. Ранее он попал в запрещенный список артистов в России из-за того, что публично высказался против войны в Украине.

Снимок с Меладзе опубликовали в Telegram-канале Admin.anshlak. В начале марта в элитном поселке Барвиха, под Москвой, отменили концерт Меладзе. Люди начали массово сдавать билеты из-за позиции певца по поводу войны в Украине (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Надпись под снимком гласит: "Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но как вы понимаете, не от всей души".

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В сеть попало фото с выступления Меладзе в России: певец был в ''черном списке'' из-за поддержки Украины

Как известно, Меладзе первым из российских звезд осудил агрессивную политику президента Владимира Путина и вторжение РФ в соседнюю страну. Он призывал остановить военные действия в Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский журналист и блогер Илья Варламов, критиковавший войну, вдруг заявил, что в Украине есть "неонацисты и фашисты с оружием". Ему также привиделись люди со свастикой.

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РоссияСанкт-ПетербургВалерий Меладзе