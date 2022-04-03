И нашим, и вашим. Варламов вдруг увидел в Украине фашистов и 'нацистское г*вно с оружием'. Видео

Российский журналист и блогер , ранее критиковавший войну, вдруг заявил, что в Украине есть "неонацисты и фашисты с оружием". Ему также привиделись люди со свастикой.

В видео, которое активно распространяется в сети, блогер делает крайне нелепые заявления. Это еще раз подтверждает влияние российской пропаганды на граждан РФ, даже если они ранее пытались разобраться в ситуации (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Да, действительно, в Украине есть неонацисты. Да, действительно в Украине есть фашисты, эти совершенно отвратительные люди. Мы с вами все прекрасно видели. Видели все эти свастики и т.д. Да, эти люди в свое время получили возможность взять оружие и получили право голоса, что, я считаю, было большой ошибкой – давать им право вообще как-то себя проявлять. Все-таки, мне кажется, это нацисткое де**мо право голоса не должно иметь", – сказал он.

Видео дня

В сети пользователи осудили такое заявление:

Ранее Варламов откровенно выступал против войны России в Украине. Он заявлял, что нет никакого оправдания этой войне и тем, кто разжигал ее, кто радовался колоннам военной техники, которая стягивалась к границам Украины.

Также блогер публиковал интервью российского продюсера Александра Роднянского, осуждавшего войну и заявлявшего, что Украина уже победила.

Как писал OBOZREVATEL, ранее исполнитель Макс Барских попросил украинцев игнорировать атаки зомбированных россиян в соцсетях.

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