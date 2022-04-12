В России выключили звук во время выступления солистки Go_A перед футбольным матчем в Италии

Неделю назад солистка группы Go_A Екатерина Павленко вместе со своей итальянской коллегой Gaia перед футбольным матчем в Италии между командами "Ювентус" и "Интер" исполнили культовую песню Джона Леннона "Imagine", которая считается антивоенным гимном. Однако в России ее не услышали, ведь при трансляции выступления там выключили звук.

На странице в Instagram группы Go_A рассказали, что об этом перформансе написали такие ведущие издания, как La Stampa, La Repubblica, Sky Sports, Corriere Dello Sport, Tutto Sport. Были и те СМИ, которые пригласили Екатерину Павленко на интервью: она рассказала им правду о событиях в Украине, хотя российская пропаганда и пытается их обесценить и перекрутить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Также во время поездки в Италию Павленко поговорила с Президентом Серии А Лоренцо Казини, советником муниципалитета Флоренции по культуре Томаззо Сакки и с генеральным директором компании SIAE Гаэтано Бландини о том, что наибольшая поддержка для Украины сейчас – это решительные действия европейского общества, которые должны способствовать дальнейшей изоляции России во всех областях.

"В Турине во время акции на главной площади города Екатерина поддержала всех вынужденных переселенцев из Украины. Самое ценное, что у всех нас сейчас есть – это способность объединяться и помогать друг другу, чтобы приблизить нашу победу", – отметили на странице группы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победитель "Евровидения", итальянская рок-группа Maneskin, записал новый сингл в поддержку Украины, а также снял мощный клип, в котором образы участников чередуются с кадрами разрушенных украинских городов. Коллектив призвал всех небезразличных помогать беженцам.