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В России выключили звук во время выступления солистки Go_A перед футбольным матчем в Италии

Дарья Самборская
Шоу
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В России выключили звук во время выступления солистки Go_A перед футбольным матчем в Италии

Неделю назад солистка группы Go_A Екатерина Павленко вместе со своей итальянской коллегой Gaia перед футбольным матчем в Италии между командами "Ювентус" и "Интер" исполнили культовую песню Джона Леннона "Imagine", которая считается антивоенным гимном. Однако в России ее не услышали, ведь при трансляции выступления там выключили звук.

На странице в Instagram группы Go_A рассказали, что об этом перформансе написали такие ведущие издания, как La Stampa, La Repubblica, Sky Sports, Corriere Dello Sport, Tutto Sport. Были и те СМИ, которые пригласили Екатерину Павленко на интервью: она рассказала им правду о событиях в Украине, хотя российская пропаганда и пытается их обесценить и перекрутить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Также во время поездки в Италию Павленко поговорила с Президентом Серии А Лоренцо Казини, советником муниципалитета Флоренции по культуре Томаззо Сакки и с генеральным директором компании SIAE Гаэтано Бландини о том, что наибольшая поддержка для Украины сейчас – это решительные действия европейского общества, которые должны способствовать дальнейшей изоляции России во всех областях.

Группа Go_A в Италии.

"В Турине во время акции на главной площади города Екатерина поддержала всех вынужденных переселенцев из Украины. Самое ценное, что у всех нас сейчас есть – это способность объединяться и помогать друг другу, чтобы приблизить нашу победу", – отметили на странице группы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победитель "Евровидения", итальянская рок-группа Maneskin, записал новый сингл в поддержку Украины, а также снял мощный клип, в котором образы участников чередуются с кадрами разрушенных украинских городов. Коллектив призвал всех небезразличных помогать беженцам.

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