Украинцам предлагают выбрать в ДІЇ членов жюри, которые будут оценивать выступления на Евровидении-2023: список кандидатов
В приложении ДІЯ украинцам предложили выбрать состав жюри, который будет оценивать выступления участников Евровидения-2023 в Ливерпуле, Великобритания. Из 10 кандидатов только 5 смогут стать судьями.
Выберут тех, кто соберет наибольшее количество украинских голосов. Старт опроса в своем Telegram-канале анонсировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Свой голос можно отдать только за 1 кандидата, а распределение голосов покажут в мае этого года. Опрос продлится до 5 апреля.
Чтобы проголосовать, необходимо войти в приложение и перейти в раздел "Опрос". Среди акуальных предложений будет опрос о составе жюри с текстовым описанием каждого из 10 кандидатов.
Судьями могут стать:
ROXOLANA – автор песен и известная исполнительница.
Елена Гребенюк – популярная оперная певица и лауреат многих музыкальных наград.
Михаил Клименко – основатель группы ADAM, композитор и саунд продюсер.
Амадор Лопес – украино-венесуэльский певец и известный шоумен.
Тоня Матвиенко – заслуженная артистка Украины, которая в 2011 году забрала "серебро" в "Голосе страны".
Александр Фоззи Сидоренко – вокалист группы "Танок на майдані Конґо", известный исполнитель в стиле хип-хоп.
Олег Собчук – фронтмен популярной группы "СКАЙ", лауреат премии YUNA. За плечами у известного музыканта 22 года опыта на сцене.
Светлана Тарабарова – певица и композитор. Обладательница национальных музыкальных премий "Золотая Жар-птица" и "Песня года".
Евгений Хмара – известный пианист и композитор, творчество которого известно далеко за пределами Украины.
Елена Шоптенко – чемпионка мира по спортивным бальным танцам, победительница и хореограф шоу "Танцы со звездами".
Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из звездных украинцев будет вести и комментировать шоу в Великобритании. Всего выбрали двух ведущих.
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