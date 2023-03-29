Украинцам предлагают выбрать в ДІЇ членов жюри, которые будут оценивать выступления на Евровидении-2023: список кандидатов

В приложении ДІЯ украинцам предложили выбрать состав жюри, который будет оценивать выступления участников Евровидения-2023 в Ливерпуле, Великобритания. Из 10 кандидатов только 5 смогут стать судьями.

Видео дня

Выберут тех, кто соберет наибольшее количество украинских голосов. Старт опроса в своем Telegram-канале анонсировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свой голос можно отдать только за 1 кандидата, а распределение голосов покажут в мае этого года. Опрос продлится до 5 апреля.

Чтобы проголосовать, необходимо войти в приложение и перейти в раздел "Опрос". Среди акуальных предложений будет опрос о составе жюри с текстовым описанием каждого из 10 кандидатов.

Судьями могут стать:

ROXOLANA – автор песен и известная исполнительница.

Елена Гребенюк – популярная оперная певица и лауреат многих музыкальных наград.

Михаил Клименко – основатель группы ADAM, композитор и саунд продюсер.

Амадор Лопес – украино-венесуэльский певец и известный шоумен.

Тоня Матвиенко – заслуженная артистка Украины, которая в 2011 году забрала "серебро" в "Голосе страны".

Александр Фоззи Сидоренко – вокалист группы "Танок на майдані Конґо", известный исполнитель в стиле хип-хоп.

Олег Собчук – фронтмен популярной группы "СКАЙ", лауреат премии YUNA. За плечами у известного музыканта 22 года опыта на сцене.

Светлана Тарабарова – певица и композитор. Обладательница национальных музыкальных премий "Золотая Жар-птица" и "Песня года".

Евгений Хмара – известный пианист и композитор, творчество которого известно далеко за пределами Украины.

Елена Шоптенко – чемпионка мира по спортивным бальным танцам, победительница и хореограф шоу "Танцы со звездами".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из звездных украинцев будет вести и комментировать шоу в Великобритании. Всего выбрали двух ведущих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!