Украинская певица Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022 и получила €10 тысяч

Украинская певица Алина Паш стала обладательницей музыкальной премии ЕС Music Moves Europe Awards 2022. Артистка получила награду в сумме 10 000 евро.

Как говорится на сайте премии, церемония награждения прошла вечером, 20 января, во время одного из ключевых событий музыкальной индустрии – фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене, Нидерланды.

Кроме украинки, Music Moves Europe Awards 2022 досталась ирландскому музыканту Denise Chaila, венгерской певице Дeva, бельгийскому артисту Meskerem Mees, французском певцу Mezerk и исполнителю из Нидерландов Blanks.

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Все победители получили по 10 000 евро.

Также известно, что Meskerem Mees получила еще и Grand Jury, которая кроме 10000 евро включает зеленый гастрольный ваучер стоимостью 5000 евро. А Public Choice стоимостью 5000 евро по результатам голосования публики досталась группе Ladaniva из Армении.

Отметим, в прошлом году обладательницей музыкальной премии ЕС стала украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona.

Как известно, Music Moves Europe Awards - новая премия Европейского Союза, которая достается молодым перспективным артистам за популярную и современную музыку.

Коротко о звезде:

Алина Паш – украинская рэп-исполнительница из Закарпатской области. Финалистка шестого сезона вокального шоу "X-фактор". Сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "Чилаут", а также с DJ Natalie Lorient и Elton Clapto. Была бэк-вокалисткой группы "СКАЙ" и певицы Ирины Билык.

На ее счету три альбома - "Pintea: Gory" (2019), "Pintea: Misto" (2019) и "РозМова" (2021).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Паш попала в скандал. Она исполнила песню на стихотворение русского поэта Осипа Мандельштама "Среди лесов, унылых и заброшенных..."