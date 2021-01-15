Украинская рэперша снова оскандалилась из-за песни на стих русского поэта

Украинская певица Алина Паш исполнила песню на известное стихотворение русского поэта Осипа Мандельштама "Среди лесов, унылых и заброшенных..."

Начало стиха девушка прочитала на украинском языке, а затем в оригинале. Соответствующий ролик появился на официальном YouTube-канале рэперши (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что композиция вошла в альбом к 130-летию Мандельштама.

В клипе показано, как Паш едет в поезде с мужчиной и проводит ритуал со свечой. Режиссер ролика – Елена Крамдада.

Напомним, Алина Паш – украинская певица, реперша.

В 2012 году проходила кастинг в группу "Real O", позже работала с коллективом "Горячий шоколад", на бэк-вокале "СКАЙ" и певицы Ирины Билык.

В 2013-м работала с кавер-группой "Чилаут", затем с DJ Natalie Lorient и "Elton Clapto".

Первой авторской песней, которую написали для певицы, стала "Колыбельная", клип на которую снял Владимир Твердохлеб.

В 2015 году Паш приняла участие в музыкальном талант-шоу "X-фактор", где заняла третье место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Паш записала кавер на русском языке на песню Богдана Титомира "Делай как я". Это вызвало волну критики в сети.