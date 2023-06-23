'Украина – маленькая страна': как критик с шоу СТБ Соседов прогнулся перед Кремлем и обливает грязью Пугачеву

Скандально известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, который долгие годы занимал кресло судьи в украинских вокальных шоу, в частности "Х-Фактор" и "Шанс", сейчас активно поддерживает путинский режим и террористическую войну в Украине. Кроме того, не устает путинист поливать грязью артистов, которые заняли антивоенною позицию. В частности, неоднократно перепадало и певице Алле Пугачевой, которую ранее Соседов буквально боготворил.

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OBOZREVATEL решил вспомнить абсурдные высказывания кремлевского шута в адрес Украины и коллег-оппозиционеров. Руководствуясь нелепыми нарративами из пропагандисткой методички, Соседов с огромным удовольствием бегает по федеральным каналам и рассказывает о "неонацистах" в нашей стране.

Одиозный критик долгие годы жил в Киеве. Он был членом жюри в "Х-Факторе" на протяжении пяти лет – с 2010-го по 2015-й. Зарабатывая деньги, Соседов не замечал так называемых "неонацистов" на улицах столицы Украины, однако сейчас именно такие басни он рассказывает на росТВ.

Соседов утверждает, что он якобы поддерживает связь с некоторыми знакомыми-украинцами, и все они, по словам путиниста, мечтают переехать в страну-террористку.

"На Украине жить невозможно. Там идет такая неонацистская пропаганда, адская совершенно. Геббельс отдыхает", – выдал Соседов в одном из интервью пропагандистам.

Украину кремлевский прихвостень в целом оскорбляет с большим энтузиазмом. Вот, например, одно из его высказываний: "Украина – это маленькая страна, у которой нет никакой независимости, нет вообще ничего!"

За прославление агрессии и зверств российских оккупантов 15 января 2023 года Соседов был внесен в санкционный список Украины.

Однако восхваляет критик не только захватчиков, но и своих коллег, которые всячески поддерживают геноцид украинского народа. Соседов восхищается такими артистами, как Олег Газманов, Григорий Лепс, Лариса Долина и так далее. А вот все, кто осуждает террор Кремля, по мнению звезды, представляют собой "полуобразованных" или вообще "недообразованных" людей, которые даже не могут сформулировать свою позицию. Соседов считает, что они хотят казаться прогрессивными, просто выступая против того, что они не понимают.

В список "недообразованных" людей входит и Алла Пугачева. Как известно, ранее Соседов считал ее иконой советской и постсоветской эстрады. Теперь же спешит поливать примадонну грязью.

"Она, видимо, совсем выжила из ума. Когда господь хочет наказать человека, он лишает его ума. "Содержала Советский Союз" – она вообще в своем уме? Сама фраза глупая. "Я вносила вклад" если только. Да и какой ты вклад вносила? Кого ты содержала? Ты содержала своих любовников, мужей, вот кого могла содержать, но никак не Советский Союз... Я бы у нее спросил, где она работала, и у ее работодателя спросил, какая у нее была зарплата, гонорары какие – это к вопросу, кто кого содержал. А вообще содержали их зрители, которые ходили на их концерты. Дураки, конечно, что ходили, потому что ходить там не на что было, это не тот уровень мастерства и артистизма, на который надо ходить", – говорил рупор Кремля.

Также Соседов называл Аллу Борисовну "старперкой, которой не хватило мудрости" и обвинил ее в "предательстве родины".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Соседов стал посмешищем в сети. В Интернете завирусилось архивное видео с пением критика, которое натолкнуло зрителей на вопрос: "Кто дал право Соседову оценивать вокал других людей?"

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