Участник "Україна має талант" подарил кольцо Мишиной и пообещал завоевать ее сердце. Видео

Во втором выпуске шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ выступит 23-летний жонглер Даниил Лысенко, который подарит судье, экс-"холостячке" Ксении Мишиной кольцо. Парень признался, что пришел на проект не только чтобы показать свои умения, но и чтобы завоевать сердце звезды.

Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба канала СТБ. Отметим, что шоу выйдет на телеэкранах уже в субботу, 30 октября, в 19:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лысенко выступает в жанре жонгляж и работает в цирке. Он уже поставил три мировых рекорда – за самое большое количество предметов, которыми жонглировал, – и готовится попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Украинец закончил цирковую академию в Киеве, ранее вступал на цирковом конкурсе в Монте-Карло.

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Парень родился в семье фокусников и с младенчества ездил с ними по гастролям. Он пошутил, что за это время фокусы ему так надоели, что идти по стопам родителей даже не думал.

Когда родители работали, Лысенко просил советов у жонглеров и так научился нескольким секретам.

Теперь украинец уже три года подряд бьет собственный же мировой рекорд. Самое большое количество колец, с которыми он может работать, – 11. По сути, никто в мире не жонглирует кольцами лучше, чем он.

"Я не успел подать заявочку на "Холостячку". Когда смотрел, чувство ревности, конечно, безумно присутствовало. Я ждал в будущем нашей встречи, даже сделал футболку с ее фото", – рассказал Лысенко о Мишиной.

Он сказал, что звезда "не может не нравиться". "Я думаю, у Ксении характер такой доброй, хрупкой девушки, которой необходимо стена, которая сможет ее защитить. Я считаю, что могу быть для Ксении даже китайской стеной. Если у меня есть цель, у меня нет препятствий. Я сделаю все, чтобы быть с ней. У меня для нее не одно кольцо, а 12!" – добавил он.

Мишина, общаясь с конкурсантом, отметила, что ему 23 года, а ей "наоборот" – 32.

"Вас это не смущает?" – спросила она. "Я считаю, это замечательно", – ответил участник популярного талант-шоу.

Напомним, что членами жюри нового сезона "Україна має талант" стали:

политик и шоумен Сергей Притула;

танцовщик и победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот ;

актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в выпуске "Україна має талант" в субботу, 30 октября, зрители увидят выступление слепого барабанщика – 36-летнего Виталия Дуракова из Херсона. Мужчина, который 14 лет назад потерял зрение вследствие аварии на работе, растрогал судей и довел Притулу до слез.