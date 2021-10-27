Слепой музыкант из "Україна має талант" заставит Притулу заплакать: эксклюзивные подробности второго выпуска шоу

В новом выпуске популярного шоу "Україна має талант" на канале СТБ зрители смогут увидеть выступление слепого барабанщика – 36-летнего Виталия Дуракова из Херсона. Мужчина, который 14 лет назад потерял зрение вследствие аварии на работе, растрогал судей и довел шоумена Сергея Притулу до слез.

Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба канала СТБ. Отметим, что шоу выйдет на телеэкранах уже в субботу, 30 октября, в 19:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виталий Дураков появился на сцене во второй день кастинга на проект. Мультиинструменталист сыграл на барабанах авторское произведение под названием "Твоя война".

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Музыку он написал сам, кроме того, сделал дома аранжировку, используя гитару и бас-гитару.

"Слово "война" я использую как метафору. Своим примером я хочу показать людям, которые оказались в похожем положении, что жизнь на этом не заканчивается. Надо брать себя в руки и достигать новых вершин, чтобы выйти в этой войне с самим собой победителями", – заявил украинец.

Он потерял зрение в 2007 году. Тогда мужчин работал сварщиком на заводе, где и произошел несчастный случай – взрыв бака. Стекла травмировали его глаза и пострадавший ослеп.

"Моя реакция на первой перевязке: помню, мне говорят: "Откройте глаза", – а я не могу этого сделать. Мне их открывает медсестра, а ничего не меняется. Кресло тогда ушло из-под меня", – вспомнил музыкант.

После инцидента он начал учиться играть на ударных. Также освоил работу за компьютером, звукозапись и простой монтаж видео. Примером для мужчины был барабанщик группы Def Lepard, который потерял руку, но не сдался и продолжил играть.

Уже после несчастного случая на работе мужчина женился, у него появилась дочь. Ни супругу, ни ребенка мужчина не видел, но верит, что медицина будет развиваться и он в будущем сможет восстановить зрение.

Виталий признался, что меньше всего хочет, чтобы его жалели. На проект он решился прийти, чтобы доказать: ограничения лишь у человека в голове и возможно все.

"Жалость к себе или со стороны разрушает. Не надо жалеть. В какой бы ты ни был ситуации – не сдавайся", – считает он.

Предлагаем посмотреть анонс выпуска:

Как ранее писал OBOZREVATEL, 26-летняя украинская Plus-Size модель Инна Горячковская с 15-м размером груди взорвала первый выпуск шоу "Україна має талант". Эксклюзивное интервью с яркой участницей проекта можно почитать по ссылке.