Названы имена судей шоу 'Україна має талант'

Телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят новый сезон шоу "Україна має талант" и уже объявили основной состав жюри. Ими стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Талант-шоу выйдет специально к 30-летию независимости Украины. Премьера состоится уже этой осенью, сообщает СТБ в Facebook.

В звездном составе жюри – политик и шоумен Сергей Притула:

"Доработался! Судья", – написал Притула в своем Instagram.

Видео дня

Второй судья талант-шоу – актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина:

"Представляете, я в составе жюри "Украина имеет талант"! Это для меня ЧП. Когда-то я только в мечтах своих могла представить, что смогу иметь такую красивую ответственность перед своей страной, а сегодня моя мечта превратилась в реальност.

Я хочу стать поддержкой для многих укринцев, которые смело выйдут на эту сцену. Нас ждут сотни талантов, о которых вы узнаете уже осенью!", – написала в своем Instagram Ксения.

Еще одним судьей легендарного шоу стал – танцовщик и победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот:

"Что скажете?", – спросил у своих подписчиков Кот.

Отметим, что в составе звездного жюри появится и четвертый судья, однако, кто им станет, пока не известно. К слову съемки телевизионных кастингов уже стартовали.

"Мы гордимся тем, что в который раз СТБ собирает столь яркий состав звездного жюри. Каждый из наших судей является для аудитории примером невероятного таланта, помноженного на многолетний труд и веру в себя", - комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущим нового сезона "Україна має талант" на телеканале СТБ стал Григорий Решетник. Он заявлял, что команда проекта готовится к третьему этапу — съемкам телевизионных кастингов.