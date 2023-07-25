У него есть дочери и внучки: в США новым 'холостяком' стал 71-летний ресторатор. Фото

В США запустили новый формат популярного во всем мире шоу "Холостяк" – любовь на проекте будут искать люди зрелого возраста. Романтическое реалити получило название "Золотой холостяк", а его главным героем стал 71-летний ресторатор Джерри Тернер.

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Мужчина надеется найти избранницу, с которой проведет остаток жизни. Проект будут показывать в эфире телеканала АВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тернер родом из Гудзоны, штат Индиана, но сейчас проживает в Давенпорте в своем частном доме, где любит принимать гостей, устраивая барбекю. Отметим, 7 августа мужчине исполнится 72 года.

"Он стал первым "Золотым холостяком", демонстрируя, что любовные истории, как и многие другие вещи, с возрастом становятся только лучше", – отмечают авторы реалити.

Ресторатор прожил в браке со своей школьной любовью Тоней целых 43 года. В 2017-м женщина скончалась, а Тернер так и не смог больше ни с кем познакомиться. Джерри надеется, что проект поможет ему встретить женщину, с которой он испытает сильные чувства.

"Через шесть лет после смерти жены и при поддержке своей семьи Тернер готов показать себя и обрести любовь, которая выдержит испытание временем в его золотые годы", – говорится в анонсе проекта.

От первого брака у Тернера есть две дочки – Энджи и Дженни, которые уже сами воспитывают двоих взрослых дочерей. Интересно, что дети и внуки всецело поддержали решение мужчины стать "золотым холостяком".

Известно также, что Тернер любит играть в пиклбол (вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса) и кататься на квадроциклах. Спортивное телосложение и моложавый вид мужчины восхитил многих зрителей. В комментариях под анонсом реалити люди пишут, что "холостяк" совершенно не выглядит на 71 год.

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