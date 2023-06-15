Третий тренер шоу 'Голос країни' определен: кресло займет украинский музыкальный супергерой из Kalush Orchestra

Создатели украинского формата известного музыкального шоу "Голос країни" не перестают удивлять зрителей. Как ранее обещала команда, в новом 13 сезоне будет полностью обновлена тренерская панель. К Юлии Саниной и Артему Пивоварову третьим присоединится украинский музыкальный супергерой, участник группы Kalush Orchestra – таинственный КилимМэн.

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Об этом говорится на странице шоу в Instagram. Как отмечают, кто именно будет в образе КилимМэна – интрига, так как за все существование бенда-победителя на Евровидении Kalush Orchestra этим персонажем выступали разные артисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Присоединится к тренерам нового сезона и даст шанс талантливым вокалистам зазвучать на весь мир тренер в образе КилимМэна – участника легендарной группы Kalush Orchestra, которая принесла Украине победу на Евровидении-2022. Кто именно находится в образе – интрига", – читаем в Instagram.

Кроме того, организаторы песенного проекта пообещали, что в скором времени назовут последнего, четвертого тренера "Голосу країни". Украинцы неоднозначно отреагировали на новость о третьем судье шоу, попросив оставить хоть одного артиста из прошлых сезонов.

Напомним, вокальная программа ищет певцов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их услышали миллионы. Лучшие анкеты участников отберут музыкальные продюсеры проекта, а далее пригласят их выступить на главной сцене страны. К слову, уже 15 июня завершается кастинг "Голосу країни".

Недавно OBOZREVATEL проинформировал, где будут проводиться съемки 13 сезона "Голоса країни". Украина объединится со своим лучшем другом и создаст совместный проект. Чтобы узнать все детали – читайте наш материал.

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