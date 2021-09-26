Вечер латины на "Танцях з зірками 2021": все подробности четвертого эфира онлайн. Видео
В воскресенье, 26 сентября, на канале 1+1 проходит четвертый выпуск "Танців з зірками 2021". В конце эфира популярное шоу покинет еще одна звездная пара, все будет зависеть от оценок жюри и зрителей.
OBOZREVATEL ведет прямую трансляцию и следит за выступлениями участников, а также другими яркими и важными событиями. Оценивать танцевальные номера будут Макс Чмерковский, Влад Яма и Екатерина Кухар, а также певица Санта Димопулос. На балконе в этот раз известный танцор Женя Кот (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Этот эфир посвящен латиноамериканским танцам и стартовал с зажигательного выступления Чмерковского. К слову, о том, как прошел третий выпуск, можно прочитать тут.
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
Фехтовальщица исполнила самбу, пара танцевала под песню NK – A HUEVO. Жюри в целом положительно прокомментировали номер, но отметили, что им не хватает более грациозных движений от Ольги и в дальнейшем они будут пристальнее следить за ней.
Пара получила весьма неплохие оценки:
Максим Чмерковский – 8
Санта Димопулос – 10
Екатерина Кухар – 7
Влад Яма – 7
Итого: 32 балла
Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
Пара подготовила ча-ча-ча, станцевали под I'm sexy and I know it (LMFAO). Отзывы – неоднозначные. Кухар назвала танец "сексуальной комедией".
Оценки:
Максим Чмерковский – 7
Санта Димопулос – 10
Екатерина Кухар – 6
Влад Яма – 7
Итого: 30 баллов
MELOVIN и Лиза Русина
Пара, которая получила самые низкие оценки неделю назад, в этот раз станцевала танго. В качестве музыкального сопровождения выбрали песню Бритни Спирс Toxic. В этот раз Константин Бочаров пришел к Екатерине Кухар без подарка. Она, в свою очередь, намекнула, что артист в своем танцевальном развитии "идет на дно".
Оценки немного лучше, чем прошлый раз:
Максим Чмерковский – 5
Санта Димопулос – 10
Екатерина Кухар – 4
Влад Яма – 6
Итого: 25 баллов
Артур Логай и Анна Карелина
Подготовили джайв, танцевали, что весьма неожиданно, под Верку Сердючку.
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Как писал OBOZREVATEL, по итогам предыдущих эфиров шоу уже покинули пары Александра Машлятина и Денис Самсон, а также Иван Люленов и Яна Цибульская.