Вечер латины на "Танцях з зірками 2021": все подробности четвертого эфира онлайн. Видео

В воскресенье, 26 сентября, на канале 1+1 проходит четвертый выпуск "Танців з зірками 2021". В конце эфира популярное шоу покинет еще одна звездная пара, все будет зависеть от оценок жюри и зрителей.

OBOZREVATEL ведет прямую трансляцию и следит за выступлениями участников, а также другими яркими и важными событиями. Оценивать танцевальные номера будут Макс Чмерковский, Влад Яма и Екатерина Кухар, а также певица Санта Димопулос. На балконе в этот раз известный танцор Женя Кот (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Этот эфир посвящен латиноамериканским танцам и стартовал с зажигательного выступления Чмерковского. К слову, о том, как прошел третий выпуск, можно прочитать тут.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Фехтовальщица исполнила самбу, пара танцевала под песню NK – A HUEVO. Жюри в целом положительно прокомментировали номер, но отметили, что им не хватает более грациозных движений от Ольги и в дальнейшем они будут пристальнее следить за ней.

Пара получила весьма неплохие оценки:

Максим Чмерковский – 8

Санта Димопулос – 10

Екатерина Кухар – 7

Влад Яма – 7

Итого: 32 балла

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Пара подготовила ча-ча-ча, станцевали под I​​​​'m sexy and I know it (LMFAO). Отзывы – неоднозначные. Кухар назвала танец "сексуальной комедией".

Оценки:

Максим Чмерковский – 7

Санта Димопулос – 10

Екатерина Кухар – 6

Влад Яма – 7

Итого: 30 баллов

MELOVIN и Лиза Русина

Пара, которая получила самые низкие оценки неделю назад, в этот раз станцевала танго. В качестве музыкального сопровождения выбрали песню Бритни Спирс Toxic. В этот раз Константин Бочаров пришел к Екатерине Кухар без подарка. Она, в свою очередь, намекнула, что артист в своем танцевальном развитии "идет на дно".

Оценки немного лучше, чем прошлый раз:

Максим Чмерковский – 5

Санта Димопулос – 10

Екатерина Кухар – 4

Влад Яма – 6

Итого: 25 баллов

Артур Логай и Анна Карелина

Подготовили джайв, танцевали, что весьма неожиданно, под Верку Сердючку.

Как писал OBOZREVATEL, по итогам предыдущих эфиров шоу уже покинули пары Александра Машлятина и Денис Самсон, а также Иван Люленов и Яна Цибульская.