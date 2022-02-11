Стало известно, кто заменит Тину Кароль во втором сезоне 'Липсинк батла': у Потапа новая соведущая

Создатели шоу объявили имена ведущих второго сезона шоу звездных пародий "Липсинк батл", которое транслируется на 1+1. Ими стали известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко), который был в первом сезоне, а также телеведущая Леся Никитюк, заменившая Тину Кароль.

Соответствующий проморолик опубликовали на YouTube-канале шоу. Отметим, что долгое время создатели проекта держали интригу, кто станет ведущими, а пользователи сети предлагали свои варианты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах Леся Никитюк предстала в ярком образе. Она надела черное мини-платье с открытыми плечами и розовым фламинго по центру наряда. А Потап предпочел светлый верх и темных низ, сделав изюминкой своего аутфита красную кепку.

Видео дня

Никитюк отметила, что очень переживает, чтобы зрители оценили старания съемочной группы, продюсеров, участников и ведущих.

К слову, Леся Никитюк, перед тем, как стать ведущей второго сезона, сама принимала участие в первом и даже дошла до суперфинала. Она была в образе Фредди Меркьюри, Адель и Раисы Кириченко.

Напомним, что согласно правилам шоу, на сцену выходят звезды, которых делят на пары. Они соревнуются между собой, показывая пародии. Зритель своими аплодисментами определяет, чье выступление лучше. В конце эфира остается тройка лучших, которые пародируют одного артиста. Кто получает самые громкие аплодисменты, попадает в Суперфинал.

Главным призом проекта является золотой чемпионский пояс "Липсинк баттл".

Коротко про шоу:

"Липсинк баттл" – шоу звездных пародий, адаптация популярного американского формата Lip Sync Battle, который известен в более чем 10 странах мира.

Коротко о знаменитостях:

Потап (Алексей Потапенко) – 40-летний украинский продюсер, автор и исполнитель песен. Родом из Киева. Заслуженный артист Украины, тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни". Учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment. В браке с Настей Каменских с 2019 года.

Леся Никитюк – украинская телеведущая, блогерша. Родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. В 2012 году Никитюк стала ведущей телепередачи о путешествиях "Орел и решка". С 26 августа 2018 года Никитюк участвовала в пятом сезоне "Танцев со звездами" на 1+1 в паре с танцовщиком Максимом Ежовым. В финале 25 ноября они заняли второе место. Не замужем.

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