Стало известно, кто скрывался в костюме Феи в шоу 'Маска': Фото звезды

В конце 3 выпуска шоу "Маска" на телеканале "Украина" зрители рассекретили знаменитость в костюме сказочной Феи. Ею стала ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик.

Звезда призналась, что выступления перед детективами для нее были подлинным испытанием, ведь она никогда до этого не пела. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артистка соревновалась с шестью талантливыми вокалистами, поэтому во время финального голосования зрители отдали им свое расположение, разоблачив Фею.

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Лилия успела спеть всего две песни: "Леди совершенство" из известного фильма "Мэри Поппинс" и "Так просто" – Ирины Билык.

Еще во время премьерного выпуска 2 сезона судьи единогласно решили, что за маской прячется актриса, писательница, дизайнер, ведущая или режиссер. Уже во время второго появления на сцене, Дзидзьо рассекретил Ребрик, объявив, что именно она выступает в сказочном костюме.

О том, как проходило голосование и что интересное произошло в 3 выпуске "Маски", можно прочитать в хронике.