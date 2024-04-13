Стала известна стоимость билетов на Евровидение 2024

У поклонников Евровидения наконец-то появилась возможность приобрести билеты на шоу в этом году, которое состоится в мае в Мальме, Швеция. Посмотреть на выступления всех участников вживую можно, заплатив от 145 шведских крон (примерно 525 грн).

Чем ближе к сцене, тем дороже будут стоить билеты. Значение имеет также дата концертов. С ценами можно ознакомиться на сайте Ticketmaster.

Первый и второй полуфиналы

Вживую посмотреть шоу 7 и 9 мая, где страны-конкурсанты будут соревноваться за право выйти в финал, будет стоить от 525 до 2395 шведских крон (от 1900 до 8680 гривен по курсу по состоянию на 13 апреля 2024 года).

Однако у фанатов также будет возможность посмотреть вечерний допремьерный показ. Это обойдется зрителям от 145 до 795 шведских крон (от 525 до 2880 гривен).

Финал

11 мая, когда весь мир будет ждать финал, гости Мальме смогут побывать на генеральной репетиции, когда еще не будут объявлены результаты голосования. Стоимость таких билетов составляет от 525 до 1385 шведских крон (от 1900 до 5020 гривен).

Больше всего придется заплатить еврофанам, желающим прийти на арену во время основного шоу. Самый дешевый билет будет стоить для них 860 шведских крон (3115 грн), а более дорогие – до 3795 шведских крон (13755 грн).

Стоимость VIP-билетов – от 3795 до 7495 крон (от 13 957 до 27 125 грн).

Кто выступит в первом и втором полуфиналах и под каким номером – читайте по ссылке.

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