'Співають всі': стало известно, кто выиграл полмиллиона гривен. Фото

В субботу, 16 октября, зрители телеканала Украины смогли наблюдать за захватывающей борьбой между 10 талантливыми певцами. В финале шоу "Співають всі" определился победитель, которым стал одессит Муаяд Абдельрахим.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы). Юноша выиграл 500 тысяч гривен.

После выступления всех участников борьба за победу шла между женой композитора и музыканта Евгения Хмары певицей ODARA, 16-летним одесситом Муаядом Абдельрахимом и баристой из Львова Эскеном Зовою. Судьи отдали победу талантливому юноше – он набрал 84 балла. Третье место заняла Даша Ковтун с результатом 67 баллов, на втором – Эскен Зова, 79 баллов.

Муаяд Абдельрахим поблагодарил всех за поддержку и сказал, что победа в шоу – огромный толчок для него.

"Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать – я буду работать еще больше, становиться лучшим и ни в коем случае не оставлю это дело", – уверен юноша.

Как сообщал OBOZREVATEL, шоу "Співають всі" – франшиза британского проекта All Together Now, который впервые вышел в 2018 году на телеканале BBC. Конкурс продолжался 2 месяца и сотня судьей выбирала лучшего среди 70 участников.