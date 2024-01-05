Смеется тот, кто смеется последним. 5 бестолковых шуток и скандалов с 'Кварталом 95', вылезшим им боком

Новый год начался с громкого скандала вокруг номера студии "Квартал 95" о девушке "сіськадовська", то есть жительнице ныне оккупированного Россией Скадовска, которая приехала на Закарпатье и не может произнести по-украински даже элементарных слов. Например, вместо "реагують" говорит "рагулють", а вместо "вивчала" – "волчара" и так далее. Конечно, бестолковые шутки "кварталовцев" вызвали сильное возмущение в сети, особенно среди уроженцев городов и сел, которые сейчас находятся в оккупации. Впрочем, это далеко не первый скандал, в котором фигурирует "Квартал 95".

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В частности, непосредственно "кварталовцы" и причастные к ним проекты попадали в гендерный и политический скандалы, были осуждены публикой за злорадство из-за сожженного дома экс-председательницы НБУ Валерии Гонтаревой и многое другое. OBOZ.UA решил вспомнить самое громкое из этого.

Гендерный скандал

В конце 2018 года в эфире проекта "Лига смеха" от студии "Квартал 95" прозвучала откровенно нелепая шутка в адрес трансгендерной певицы Зи Фамелу, выступавшей тогда под псевдонимом Зианджа, а еще раньше – Борис Апрель. Команда "VIP Тернополь" представила пародию на фильм "Квартала" – "Я, Ты, Он, Она", в котором заменили одну из героинь на Зианджу, назвав при этом свой "фильм" – "Я, Ты, Он, Оно". Это вызвало негодование у общественности. В частности, не стала молчать и сама трансгендерная певица, заявив: "Как долго еще в Украине будут издеваться надо мной? Как долго я буду считаться здесь изгоем? Как долго вы будете ласкать и лелеять ненависть внутри себя?"

В конце концов "кварталовцы" извинились за гомофобный юмор, признав: "Шутка на тему ЛГБТ-сообществ в последнем выпуске "Лиги смеха" была не совсем корректной. Мы разделяем принципы и ценности толерантного общества и право каждого на гендерную самоидентификацию". Впрочем, не все интернет-пользователи тогда поверили в искренность этих слов и заметили, что юмористы так и не извинились перед самой Зианджей.

Нарушение языкового законодательства и пропаганда "русского мира"

Комедийный сериал "Дикие" производства студии "Квартал 95" попал в пророссийский скандал как раз накануне полномасштабного вторжения – в январе 2022-го. Общественное движение "Відсіч" отметило, что в проекте "русское все". В частности, речь идет о языке героев, официальной документации, надписях на дверях чиновников, книгах и титрах.

"Сериал просто пахнет "русским миром". Статья 23 закона о языке, который вступил в силу еще 16 июля 2021 года, обязывает телеканалы демонстрировать фильмы исключительно на государственном языке. Показ этого и других русскоязычных фильмов и сериалов на "Плюсах" и других олигархических каналах – это грубое нарушение закона о языке", – отмечали тогда активисты, которых поддержало большое количество украинцев.

Скандал с Валерией Гонтаревой

В октябре 2019 года юмористы студии "Квартал 95" в выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Степан Казанин назвал это "ярким событием", а Евгений Кошевой вместе с хором Веревки исполнили измененную песню "Горіла сосна, палала". В версии комиков текст композиции звучал так: "Хата горить в Гореничах / А в Лондоні Валерія думає на Валерича / Люди вогонь побачили / Допомагати почали / Відра схопили й прибігли / В вогонь соляру плескали".

Впрочем, скандал не завершился, а только начался. Такие "шутки" вызвали возмущение в обществе, поэтому "кварталовцы" решили "извиниться" перед Гонтаревой. Но сделали они это с сарказмом, исполнив новую песню, а также разыграв сценку с Коломойским, которого воплотил Александр Пикалов. Во время номера юмористы называли Гонтареву "общим горем Украины", а также добавили: "Мы ни в коем случае не хотели смеяться над тем, что у вас сгорел дом. Мы просто хотели вам сообщить, что он у вас сгорел. Просто мы видели вашу декларацию и поняли, что вы этого не заметите".

Не прошло и месяца, как этот кейс снова решили "посмеять" в шоу студии, но теперь уже в "Лиге смеха". Сделала это команда "Наш формат", тренером которой в тот момент был Юрий Ткач. Комики показали пародию на программу "Битва экстрасенсов". "Ведущий" рассказал, что в прошлом выпуске зрители узнали о сжегшем доме Гонтаревой, на что один из участников шоу поднял руку и сказал, что это был он. "Молодец! Поэтому ты и в финале", – ответил "ведущий".

"Сваты-7" продавали в Россию

Седьмой сезон телесериала "Сваты" производства украинской студии "Квартал 95" вышел на экраны в конце декабря 2021 года. Еще до выхода он разделил украинцев на два лагеря: одни с нетерпением ждали возвращения любимых героев, другие не понимали, как можно делать общий продукт с актерами, открыто поддерживающими аннексию Крыма и путинский режим. В конце концов, в Украине сериал показали на канале "1+1", а в Российской Федерации – на канале "Россия-1".

Скандал, кроме прочего, разразился также на основании того, что некоторые украинцы обвиняли президента Владимира Зеленского, который ранее был причастен к созданию сериала. В партии "Слуга народа" тогда это комментировали так: "Нужно разделять субъекты хозяйствования, а именно студию "Квартал-95" и президента, потому что когда Зеленский пришел к власти, то перестал общаться с этим бизнесом. Он точно не получает выручку от деятельности студии. Если мы говорим о роялти, то это его интеллектуальная собственность, когда получаются соответствующие платежи. Но нужно грамотно разделять роялти и прибыль".

"Кража" у "Дизель Шоу"

В июне 2020 года украинская юмористическая студия "Дизель шоу" обвинила "Квартал 95" в краже шуток. Якобы вторые пересняли и выдали за свой номер "дизелей" об изучении английского языка, который те показывали зрителям на 5 лет раньше, еще в 2015 году. Между двумя юмористическими проектами возник серьезный конфликт. "Кварталовцы" резко и грубо ответили на обвинения. В частности, комик Артем Гагарин отметил, что "Квартал 95" за основу своего номера взял эпизод из книги, вышедшей еще в 2013 году. Следовательно, по словам юмориста, "Дизель-шоу" тоже ее "украли" у автора. Кроме того, Гагарин подколол коллег-конкурентов в том, что они якобы "не читают книги".

Следует отметить, что и "дизели" отличились новогодним выпуском-2024. Их обвинили в сексистских шутках, пропаганде алкоголизма, а также в том, что они показали крымчан "переобувающимися предателями". А до этого "Дизель Шоу" создали позорный номер об украинцах на временно оккупированных территориях. Однако вместо извинений шеф-редактор проекта Алексей Бланар заявил, что сам едва не погиб от рук оккупантов и готов "очень конкретно пообщаться на понятном языке" с теми, кому шутки студии не понравились.

Как писал OBOZ.UA, юмористка Ирина Гатун, исполнившая роль "девушки из Скадовска" в скандальном номере "Квартала 95", ездила в оккупированный Крым в 2019 году и носила советскую форму в 2015-м. Доказательства этого она хранит на собственной странице Facebook среди многих сотен других фото. Детальнее – в материале.

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