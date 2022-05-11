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Россию могут навсегда лишить права участия в конкурсе Мисс Вселенная

Ульяна Виноградова
Шоу
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Россию могут навсегда лишить права участия в конкурсе Мисс Вселенная

Россию могут навсегда исключить из конкурса красоты "Мисс Вселенная". Соответствующую инициативу выдвинули украинцы, которые хотят лишить права участия в международных конкурсах красоты представительниц страны-агрессора. В течение последних нескольких дней оргкомитет получил сотни сообщений с данным требованиям.

Об этом президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова сообщила в видеообращении на официальной странице конкурса в Instagram. Она заявила, что целиком поддерживает такую позицию, а также подчеркнула, что уведомила о данной инициативе руководство "Мисс Вселенная" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Анна Филимонова рассказала, что оргкомитет получил сотни сообщений по этому поводу.
Видео дня

"Спешим сообщить вам, что руководство "Miss Universe" проинформировано о нашей инициативе. Мы уверены, что наши партнеры из "Мисс Вселенная" примут правильное решение", – отметила Филимонова.

Кроме того она добавила, что президент международного состязания моделей Пола Шугарт поддерживает народ Украины.

"Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах памятки о том, как иностранцы могут помочь Украине", – резюмировала Филимонова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиян лишили права голоса на Евровидении-2022. Так они не смогли проголосовать в первом полуфинале шоу, который состоялся накануне в Турине.