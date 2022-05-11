Россию могут навсегда лишить права участия в конкурсе Мисс Вселенная

Россию могут навсегда исключить из конкурса красоты "Мисс Вселенная". Соответствующую инициативу выдвинули украинцы, которые хотят лишить права участия в международных конкурсах красоты представительниц страны-агрессора. В течение последних нескольких дней оргкомитет получил сотни сообщений с данным требованиям.

Об этом президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова сообщила в видеообращении на официальной странице конкурса в Instagram. Она заявила, что целиком поддерживает такую позицию, а также подчеркнула, что уведомила о данной инициативе руководство "Мисс Вселенная" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Спешим сообщить вам, что руководство "Miss Universe" проинформировано о нашей инициативе. Мы уверены, что наши партнеры из "Мисс Вселенная" примут правильное решение", – отметила Филимонова.

Кроме того она добавила, что президент международного состязания моделей Пола Шугарт поддерживает народ Украины.

"Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах памятки о том, как иностранцы могут помочь Украине", – резюмировала Филимонова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиян лишили права голоса на Евровидении-2022. Так они не смогли проголосовать в первом полуфинале шоу, который состоялся накануне в Турине.