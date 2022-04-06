Руслана показала жуткие кадры из Бородянки и заявила, что в поселок приехал Макаревич

Украинская певица Руслана с киевскими бойцами терробороны посетила освобожденный от оккупантов поселок Бородянка, чтобы передать гуманитарную помощь. Во время своего визита звезда сняла жуткое видео, где можно услышать, что приехал также российский рок-музыкант Андрей Макаревич.

Об этом исполнительнице рассказал один из сопровождавших ее воинов. Ролик появился на странице Русланы в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня были в поселке Бородянка возле Бучи… Все тотально разрушено… Марс сегодня под Киевом", – написала знаменитость.

Видео дня

На видео, опубликованном Русланой, видна заброшенная военная техника, уничтоженные многоэтажки, обстрелянные автомобили и множество завалов. Выгоревшие стены и выбитые оконные стекла можно заметить на каждом здании: магазинах, предприятиях, жилых домах.

Российские фашисты оставили в память о себе нарисованные буквы "V" и руины.

В поселок пока не возвращаются горожане, однако есть уже много бойцов территориальной обороны и волонтеров, которые помогают находившимся под оккупацией.

В частности, на видео видна девушка, дающая интервью, правоохранительные органы, много машин с гуманитарной помощью.

По словам побратима Русланы, приехал также фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

"Привезли в Бородянку и в окружающие Бучу населенные пункты гуманитарную помощь. Спасибо моему другу, комбату с позывным "Сват". То, что я увидела покажу завтра. Это было страшно и жутко... Поразила реакция людей. Мы пели Гимн и просто обнимались", – поделилась впечатлениями звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин посетил освобожденный Ирпень и показал украинцам мост, по которому горожане бежали в Киев.

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