Реинкарнация Lordi: эпатажные немцы в латексе 'зажгли' сцену Евровидения-2023 мощным роком. Фото

В финале международного вокального шоу Евровидение-2023, который состоялся 13 мая, конкурсант от Германии, группа Lord of the Lost, по-настоящему зажгла сцену и ошеломила публику своими образами. Музыканты вышли на сцену под номером 21 с песней Blood & Glitter. Бенд напомнил еврофанатам финскую группу Lordi, которая в 2006 году выиграла конкурс.

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OBOZREVATEL подробнее расскажет о перфомансе, который увидели на сцене миллионы зрителей, и композиции Lord of the Lost. Музыкальная группа исполняет нечто среднее между роком и поп-музыкой. Она была основана в 2009 году, и состоит из пяти человек. Ранее участники посетили более 30 стран с концертами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Музыканты вышли на сцену в красных нарядах. Солист поразил аудиторию пикантным красным комбинезоном из латекса и ярким макияжем, перевоплотившись в феникса.

В интервью перед финалом певец пояснил, что трек Blood & Glitter ("Кровь & Блеск") – о нежности и грубости. Он утверждает, что эти два чувства – полярные противоположности, но стороны одной медали. По его словам все люди имеют недостатки и достоинства, которые делают их целостными личностями.

"Кровь и блеск, сладость и горечь. Мы так рады, что аж умереть. Кровь и блеск. Что мы есть, как не выбор. Мы свободны вырваться и измениться. Кровь и блеск. Святой и грешник. Мы падаем перед тем, как воспрять. Теперь иди, иди. Пусть твоя кровь течет, течет. Со сломанными крыльями мы научимся летать", – говорится в композиции.

В конце выступления солист группы поблагодарил аудиторию за теплый прием на украинском языке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что певица Jerry Heil вдохновилась конкурсной песней Лорин под названием Tattoo и решила перевести трек на украинский язык. Украинка записала акустическую аранжировку на фортепиано. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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