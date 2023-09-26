'Рассвет в жизни каждого из нас': NK & SWOIIA презентовали неожиданный дуэт

Певицы NK & SWOIIA презентовали общий трек "Сияние", наполненный чувственностью и верой в светлое будущее. Артистки спели вместе, чтобы напомнить о рассвете в жизни каждого из нас.

""Сяйво" – песня, которая вдохновляет и заряжает в этот нелегкий период. Мы все помним, что самые темные времена – перед рассветом. Сейчас все украинцы мечтают о рассвете без тревог. Внутри каждого из нас есть внутреннее сияние и когда больше, чем сорок миллионов украинцев совмещают это сияние в невероятной мощности поток, он должен принести в жизнь каждого свет и добрые события. Именно поэтому мне пришла идея создать такую песню", – объясняет NK.

Видео дня

Видео "" создал креативный директор "Евровидения 2023" от Украины, режиссер-постановщик и клипмейкер Герман Ненов. С Настей Каменских (также известной, как NK) они работают уже не первый год и по словам режиссера у них всегда была максимальная синергия и единство мнений. А вот со SWOIIA на съемочной площадке они встретились впервые. По словам режиссера у артисток вышла удивительно органическая коллаборация, в которой они не конкурировали муж собой, а тонко чувствовали и дополняли друг друга перед камерой.

"Идея песни "Сяйво" родилась у Насти, я добавила туда свои эмоции и чувства, вложила всю душу, так родилась эта творческая коллаборация. Это был очень гармоничный творческий период, мы с Настей в процессе создания трека идеально дополняли друг друга, ведь петь о свет и добро – это всегда невероятная вдохновляющая. Съемка видео "Сяйво" в очередной раз доказала, что мы - родственные души. Мы провели с Настей на съемочной площадке целый день, за это время мы не только не устали, а, наоборот, у нас случился мощный энергообмен, мы вдохновлялись друг другом!", – поделилась впечатлениями от совместной работы SWOIIA

Также Герман Ненов рассказал об идее клипа: "Это видео – цветовая палитра эмоционального состояния каждого украинца этой осенью. Черный – цвет скорби и тоски, которую сейчас испытывает в своем сердце каждый из нас. Белый – цвет света, чистоты сердец, мыслей каждого из нас "Оранжевый – цвет рассвета, надежды и веры в светлое будущее. А серебряный цвет символизирует стальные несокрушимые сердца каждого из нас. Именно на языке цветов я пытался сформировать настроение этой видеоработы и сделать ее максимально теплой и чистой".

Послушать песню можно на платформах по ссылке.