Принц Гарри и принцесса Евгения засветились на Супербоуле-2022. Как прошло Halftime Show самого главного телесобытия США

В ночь с 13 на 14 февраля в Лос-Анджелесе состоялось самое масштабное и ожидаемое телесобытие года – финальный матч Национальной футбольной лиги (NFL) Супербоул-2022. Ежегодно игру с самой дорогой рекламой и выступлениями именитых артистов в перерывах смотрит больше 100 млн телезрителей. А поболеть за любимую команду на стадионе приходят мировые звезды и влиятельные личности.

В этом году на трибунах были замечены даже принц Гарри и его кузина принцесса Евгения. Об этом сообщается на официальном аккаунте NFL UK в Twitter. OBOZREVATEL разобрался, как прошло самое просматриваемое телешоу Америки в этом году, а также выяснил, почему оно является настолько популярным.

Многие интернет-пользователи приняли Евгению за Меган Маркл, однако, как выяснилось, герцогини Сассекской среди зрителей не было.

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Помимо членов королевской семьи, которые прятались за черными медицинскими масками в VIP-ложе, на креслах болельщиков также можно было увидеть популярного канадского музыканта The Weeknd, голливудского актера Райана Рейнольдса, певицу и актрису Дженнифер Лопес с Беном Афлеком и многих других знаменитостей.

Поддержать калифорнийскую команду "Лос-Анджелес Рэмс", которая, к слову, стала победителем Супербоула-2022, обыграв "Цинцинатти Бенгалс" со счетом 23:20, пришли знаменитые комедийные актеры Ребел Уилсон и Адам Дивайн. Звезды надели форму любимого клуба по американскому футболу.

С 1993 года в перерывах между матчами для зрителей выступают легендарные артисты. Именно их 10-15-минутные номера так привлекают внимание американцев. Ежегодно музыканты устраивают яркие шоу, которые еще долго обсуждают местные СМИ. В 2022-м на сцену вышли ветераны американского рэпа: Доктор Дре, Снуп Догг, Эминем, Кендрик Ламар и Мэри Джей Блайдж. Один из продюсеров шоу – Jay-Z. Он присутствовал на событии с супругой – певицей Бейонсе.

Эминем завершил свое выступление, встав на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны").

Супербоул смотрят и из-за самой дорогой рекламы в мире. Стоимость 30-секундного рекламного ролика во время игры составляет 5,5 миллиона долларов. Голливуд же использует шоу как возможность проанонсировать выход новых фильмов и показать трейлеры ближайших кинопремьер. И это не удивительно, ведь в ночь события охват аудитории достигает своего максимума.

Отметим, в 21 веке на самой большой сцене в мире выступали Aerosmith, N’Sync, Джастин Тимберлейк, Пол Маккартни, The Rolling Stones, Мадонна, The Black Eyed Peas, Бруно Марс, Кэти Перри и многие другие.

Ранее OBOZREVATEL вел текстовую трансляцию событий Национального отбора на Евровидение-2022 в прямом эфире. О том, как прошло шоу и кто стал победителем, можно прочесть здесь.