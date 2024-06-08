Представитель Путина назвал участников российской пародии на Евровидение: вызвались 16 стран

Террористическая Российская Федерация, которая в прошлом году анонсировала планы проведения аналога Евровидения – конкурса "Интервидение" – медленно шагает к своей цели, приглашая "дружественные" страны принять участие. Как заявил представитель диктатора Владимира Путина, свое согласие предоставили 16 стран.

Об этом спецпредставитель российского вождя по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил пропагандистам. Однако он затруднился назвать каждого из участников и ограничился лишь несколькими странами.

По словам россиян, "интерес" к новому музыкальному мероприятию проявили Латинская Америка, Центральная Азия и страны СНГ.

Более того, по словам Швыдкого, даже европейские страны стремятся одновременно участвовать не только в Евровидении, но и в российской пародии на популярное шоу. Конечно, никакой конкретики представитель Путина не предоставил, только пустые слова.

"Подтвердили участие и КНР, и Беларусь, и Азербайджан, Казахстан, Куба, Бразилия. Там более 16 стран подтвердили окончательно свое участие. И повторюсь, не те страны, где мы достаточно активно работаем", – выдал Швыдкой.

Конкурс планируют организовать уже в конце 2024 или в начале 2025-го. Место проведения еще не назвали, как и певцов, которые примут участие.

"Интервидение" – уже знакомый термин для слушателей, родившихся в Советском Союзе. В 1977 году конкурс под таким названием уже конкурировал с Евровидением и являлся площадкой для пропаганды. Просуществовал он недолго и почти не запомнился.

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