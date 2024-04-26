Послали Меладзе, показали голую задницу и разыграли билет в Желтые Воды: как прошло 'Нашебачення', слишком жесткое для украинского ТВ

В Киеве накануне прошел шутливый песенный конкурс "Нашебачення", организованный группой юмористов Badstreet Boys. Шоу было благотворительным – за участников голосовали, отправляя донаты, которые передадут Силам обороны Украины. За приз – билет на поезд в Желтые Воды – боролись El Kravchuk, Братья Борисенко, Andrii Barmalii и Oleksandr Yavdyk, Wellboy, NAZVA, Хамерман Уничтожает Вирусы, Александр Кварта, КУРГАН & AGREGAT и организаторы концерта – Badstreet boys.

Судьями стали блогер Михаил Лебига, фронтвумен KAZKA Александра Зарицкая и защитник Илья "Гендальф" Самойленко. Вели шоу Женя Янович, Дядя Жора и Повар Данил. OBOZ.UA расскажет о самых скандальных и интересных моментах почти 4-часового эфира.

Братья Борисенко, КУРГАН & AGREGAT и "послание" Меладзе

За возможность выиграть билет в Желтые Воды каждый из участников должен был спеть песню. Одним из самых ярких выступлений стала украиноязычная композиция Братьев Борисенко "Найди меня на звездном берегу лета", когда-то принесшая звездам узнаваемость.

Интересно, что выступать вышли не те близнецы. Их заменили участники группы КУРГАН & AGREGAT – Амил и Рамил. После выступления они заявили: "Смотрите, братья Борисенко выступили на сцене Октябрьского дворца, а Константин Меладзе не получил отсюда ни гривны, поэтому соси ж*пу".

Следует отметить, что шоу транслировалось только в YouTube, поэтому гости, жюри и ведущие позволяли себе ненормативную лексику. Кстати, "Нашебачення" посмотрело уже почти 100 тысяч зрителей.

Братья Борисенко все же вышли на сцену, но их представили как Курган & Agregat. В результате такой рокировки звезды одержали победу и забрали билет в Желтые Воды.

Другие участники, голосование и голая задница

Группа NAZVA, которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение 2024, перепела конкурсную композицию alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria – а также трек Shum коллектива GO_A. В их выступлении были элементы и других песен Украины на конкурсе.

Badstreet boys, в составе которых спели стендаперы Василий Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр, Олег Свищ и Владимир Дантес, исполнили трек Eurosong.

El Kravchuk, Wellboy и другие спели свои треки, но зрители оценили их несколько ниже. Оценки жюри и суммарные баллы смотрите ниже.

Во время объявления результатов участник группы "Хамерман Уничтожает Вирусы" повернулся к камерам задом и снял трусы.

Приглашенные гости и донаты

Поскольку цель шоу была благотворительной, много эфирного времени занимали аукционы, призывы донатить и разговоры о необходимости помогать армии. Чтобы привлечь еще больше людей для просмотра, Badstreet boys пригласили известных исполнителей.

Среди них: MONATIK, OTOY, Миша Правильный, Богдан Купер, ТНМК, Лиссапетный батальйон, Даша Астафьева а также PROBASS ∆ HARDI. За почти 4 часа удалось собрать более трех с половиной миллионов гривен для Сил обороны.

Ранее OBOZ.UA писал, что alyona alyona и Jerry Heil накануне отправились в Мальмё, чтобы представить свою родину на самом масштабном песенном конкурсе Евровидения. Перед тем, как сесть на поезд, звезды дали пресс-конференцию в символических образах с ключами.

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