Откуда взялась песня 'Батько наш – Бандера' и почему она стала мемом

Украинские пользователи сети все чаще стали публиковать видео, в которых звучит песня "Батько наш – Бандера", ставшая трендом TikTok. Подобные ролики стали записывать не только простые украинцы, но и депутаты Верховной Рады. К слову, из-за этой песни на Верку Сердючку обрушилась гора критики и скандал, после того, как она исполнила ее на концерте.

Впервые эту песню спели священники тернопольской епархии, затем подхватили священнослужители, а вскоре эти строки стали трендом и практически со всех уголков Украины стали присоединяться к флэш-мобу. Подробнее о том, почему песня стала мемом, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказала для НВ фольклористка Института филологии КНУ Ярина Закальская, песня является новоделом. Другими словами это переделанные традиционные песни на современный лад.

Видео дня

"Возникает этот текст где-то вместе с провозглашением независимости Украины, когда стало возможным открытие широкого пласта такого фольклора, когда имя Степана Бандеры уже не было цензурировано советской властью и когда состоялся общенациональный подъем", — сказала Закальская.

Также она отметила, что "Батько наш – Бандера" – это вариант песни "Ой у лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець тяженько ранений". Между собой мелодии песен идентичны, но вот тексты существенно отличаются.

Новый вариант набрал популярности в TikTok, в других социальных сетях, а после его исполнили депутаты Европейской Солидарности в стенах Верховной Рады.

Кроме того, Закальская подчеркнула, что Бандера – это характерный образ для песен УПА, однако в основном он предстает в образе проводника.

Журналистам издания ТСН рассказали, что школьницы одной из киевских школ сняли видео с трендовой песней, которое впоследствии разлетелось по сети и даже попало на телевидение в России.

"Это видео вытащили какие-то российские телеканалы, сделали из этого ложную информацию. Придумали историю про учительницу, которая вообще ни при чем. Она наоборот нас поддерживала", – сказала одна из девочек.

Стоит добавить, что недавно из-за именно этой песни известный украинский исполнитель Андрей Данилко, которого знают, как Верку Сердючку, попал в скандал. Артист после выступления на концерте "Дизель Шоу" исполнил а капелла эти строки, после чего на него обрушился хейт в Instagram.

В России заявили, что певцу "следует запретить въезд" в страну, на что Данилко ответил с юмором.

"Я когда домой пришел, поставил сумки, мне в Telegram приходит, что какой-то бывший террорист хочет запретить въезд Сердючке в Российскую Федерацию, потому что у них своих пр*дурков хватает. А я говорю – лучше быть пр*дурком, чем террористом. Пусть запрещают, что хотят", – прокомментировал Андрей Данилко.

По его словам, никакого политического смысла в исполнении этих строк он не вкладывал.

Коротко о звезде:

Андрей Данилко – 48-летний украинский певец, комедийный актер, композитор, сценарист, продюсер, телеведущий. Родом из Полтавы. В 2008-м получил звание народного артиста Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андрея Данилко раскритиковали в сети за исполнение песни "Батько наш – Бандера". Также мы писали, что артист не приезжает в РФ выступать, поскольку ждет смены правительства, однако о какой стороне шла речь, не указал.