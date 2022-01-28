Песня Андрея Данилко о Бандере разделила фанатов: часть восхищается, другие желают смерти

Популярный украинский исполнитель Андрей Данилко решил порадовать своих поклонников и опубликовал в социальной сети фото 25-летней давности с телевизионной программы "Территория А". Однако фанаты не стали обращать внимание на снимок и решили "заспамить" гневными отзывами комментарии про недавнее выступление звезды на концерте программы "Дизель Шоу", где он спел песню "Батько наш – Бандера".

Соответствующее фото Андрей Данилко опубликовал на личной странице в Instagram. "Территория А, 1997 год", – коротко подписал снимок звезда (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"Батько наш – Бандера. Україна – мати. Ми за Україну будем воювати", – исполнила а капелла Верка Сердючка.

Поклонники Андрея Данилко стали писать о том, что звезда разочаровал их, а также некоторые желали ему смерти. Однако были и те, кто писали слова восхищения творчеством артиста.

"Разочарование в Вас", "Отец Бандера?", "После того, как ты спел про бендеру, ты опустился в глазах многих людей, Андрей", "Позор тебе Данилко!", "Вас любят как в Украине, так и в России, про Бандеру зачем петь?!", "Был же нормальный, не лез никуда, зачем оно вам надо было?", "Позорище", "Разочаровал, не ожидали!", "Чтобы ты сдохла", "Так ждали его, а он про фашистов песню спел", "Ужас, как так можно ведь это же был тиран", "Очень прискорбно. Долгое время думала, что ты адекватный человек", – пишут люди.

"Мы любим и ценим его творчество. Самый зажигательный и позитивный", "Обожаю", "Лучшая, единственная и неповторимая", "Классное было время", "Восхищаюсь вашим творчеством много, много лет!", "Обожаю и Сердючку и Андрея", "Гордость Украины", "Любовь", "Эх, были времена", "Неповторимый", – пишут люди.

Напомним, что на сцене Дворца "Украина" Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступил в программе "Дизель Шоу". Он исполнил два своих хита, а после к нему выбежала девочка с букетом цветов, для которой Данилко спел.

За кулисами шоу артист пошутил: "Очень символично, что мне, Сердючке, 30 лет. И нашей незалежной Украине тоже 30 лет".

Коротко о звезде:

Андрей Данилко – 48-летний украинский певец, комедийный актер, композитор, сценарист, продюсер, телеведущий. Родом из Полтавы. В 2008-м получил звание народного артиста Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андрей Данилко встретился с певицей Лаймой Вайкуле и сделали несколько фото. На снимках сильно заметно, как артист похудел.