Полякова "подарила" Данилко сексуальный танец с хлыстом. Видео

Популярная певица Оля Полякова станцевала соблазнительный танец с хлыстом для артиста Андрея Данилко, известного под творческим амплуа Верки Сердючки. Выходку звезда совершила на шоу "Маска" (телеканал "Украина").

Соответствующее видео было опубликовано 5 ноября на Instagram-странице проекта. Отметим, что Данилко, Полякова, а также исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома) являются звездными детективами шоу (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как видно на записи, артистка для съемок "Маски" примерила сексуальный лук: обтягивающее кожаное платье с многочисленными завязками черного цвета. Лиф платья был контрастного алого цвета, такого же, как и парик Поляковой.

Видео дня

Из аксессуаров у украинки были забавные очки в форме оленьих рогов, а также небольшой хлыст.

Очевидно, яркий образ с откровенными намеками повлиял на настроение звезды. Она решила станцевать для коллеги сексуальный танец. Сперва исполнительница виляла тазом, а потом обняла Данилко за шею и провела по нему хлыстом.

DZIDZIO пошутил, что это он заказал для Данилко такой танец-подарок, рассмешив судью-детектива.

Сам Данилко также отреагировал на ситуацию с юмором. Он сделал непринужденный вид и как-будто не замечал, что именно происходит возле него.

"Оля, дай попить чай", – в шутку отмахнулся от Поляковой артист.

В комментариях пользователи сети оценили шутку "Сердючки". Некоторые отметили, что без него и Поляковой шоу было бы скучным.

Коротко о звездах:

Оля Полякова – 42-летняя украинская певица, телеведущая, актриса. Родом из Винницы. Обладает диапазоном голоса в три октавы.

Андрей Данилко – 48-летний актер, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Родом из Полтавы. С 2008 года – народный артист Украины.

Михаил Хома – 37-летний певец, актер, режиссер, сценарист, продюсер. Родился в селе Бортники (Жидачевский район, Львовская область). В 2009-м стал фронтменом группы DZIDZIO.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 ноября в сети появился трейлер украинской комедии "Звезды по обмену" с Поляковой и DZIDZIO в главных ролях. Посмотреть видео и узнать, когда состоится премьера кино, можно в нашем материале.