Предложение в эфире и новые таланты: как проходит четвертый выпуск 'Голосу країни-12'

В воскресенье, 13 февраля, на телеканале "1+1" показывают четвертый выпуск вокального конкурса "Голос країни-12", где судьи вслепую выбирают талантливейших артистов в свою команду. Певцы должны очаровать звездное жюри голосом насколько, чтобы они захотели нажать кнопку и повернуться к участникам.

Оценивают конкурсантов Оля Полякова, Алексей Потапенко, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук, а телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая поддерживают вокалистов до и после выступления. OBOZREVATEL внимательно следит за главными событиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следует добавить, что некоторые артисты могут получить второй шанс от новых народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы.

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Подробности четвертого выпуска

Первым перед зрителями в зале появился Владимир Порубайло из пгт Первомайское Николаевской области. Участник рассказал, что поет с 8-го класса, а сейчас часто выступает в подвале ресторана Одессы.

Для того чтобы поразить звездных судей, он выбрал драйвовую песню Survivor - Eye Of The Tiger. На последних секундах к Владимиру повернулись Оля Полякова и Надя Дорофеева. С "королевой Ночи" конкурсант исполнил композицию "Мурка", но выбрал экс-учасницу коллектива "Время и стекло"

После выступления новоиспеченный участник "Голоса" сделал предложение своей девушке. Она сказала "да".

Следующей покорять сердца жюри вышла Алучана Феджи из Харькова, которая сразу заявила, что хочет попасть хотя бы в команду второго шанса.

Для своего выступления вокалистка выбрала песню Мята – KAZKA, однако судьи не нажали заветную кнопку. Выполнение певицы оценила автор композиции Александра Зарицкая.

Третьим вышел Дмитрий Цымбал, решивший продемонстрировать таланты Черкасщины. Артист представлял хор имени Г. Веревки, однако признался, что хочет реализоваться как сольный исполнитель.

На трогательное исполнение "Luna" отозвалось сердце Оли Поляковой, которая сразу вернулась к конкурсанту, а к концу к ней присоединился и Святослав Вакарчук. После знакомства Дмитрий Цымбал избрал команду фронтмена "Океана Эльзы".

Четвертой к жюри вышла Алина Лаврова из города Сумы, которую за кулисами поддерживали ее дети, а на сцене играл на гитаре муж. Дуэт необычно исполнил известную композицию Minelli – Rampampam. На последние секунды к артистам одновременно вернулись Надя Дорофеева, Оля Полякова и Потап.

Несмотря на то, что супруги планировали отправить на шоу только певицу, судьи попросили их поучаствовать вдвоем. В итоге пара решила пойти к Потапу.

Пятой вышла звезда сериалити "Киев днем и ночью" Карина Аввакумова из Хмельницкого. Звезда рассказала, что после актерского опыта решила осуществить свою старую мечту – стать певицей.

Звезда чувственно исполнила композицию Светланы Лободы – "Americano", но к ней не вернулся никто из судей.

За актрисой на сцену вышла 16-летняя артистка из города Ирпень по имени Матвийчук Диана. Она рассказала, что начала свою музыкальную карьеру в церкви, где работает ее папа. Школьница заявила, что стремится показать свой Богом данный талант.

Для этого она выбрала танцевальную песню группы О – "Там, куда я иду", которая пришлась по душе Потапу.

Следующий перед судейскими креслами оказался рок-музыкант Глеб Пархоменко из Херсона, который учится на реабилитолога. Артист признался, что его сердце не принадлежит избранной профессии, а предано музыке.

Именно поэтому он пришел в "Голос" с зажигательной песней победителей Евровидения 2021 группы Måneskin – I WANNA BE YOUR SLAVE. Рок-композиция отозвалась в сердцах Святослава Вакарчука, Оли Поляковой и Нади Дорофеевой. После недолгих размышлений певец выбрал команду Дорофеевой.

Следующим на сцену вышел Павел Тютюнник из города Тернополь, который подготовил выступление с песней Николая Мозгового "Минає день, минає ночь". К артисту повернулся Святослав Вакарчук.

Вокалист посвятил песню своим бабушке и дедушке, умершим из-за коронавируса.

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