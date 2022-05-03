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"Наши сердца с вами": часть трансляции Met Gala посвятили теме войны в Украине

Ульяна Виноградова
Шоу
1 минута
1,7 т.
'Наши сердца с вами': часть трансляции Met Gala посвятили теме войны в Украине

Накануне в Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института костюма Метрополитен-музея Met Gala-2022. На мероприятии не обошли стороной войну в Украину. Часть трансляции посвятили ужасным событиям, вызванным вторжением России в нашу страну.

Соответствующий ролик появился на странице бренда VICTORIANI в Instagram. Один из ведущих вечера – редактор модного глянцевого журнала Vogue, а также знаменитый английский модный журналист Хэмиш Боулз поддержал украинцев и поведал публике о киевлянке Валентине Санине-Шлее. Именно она в свое время основала в США одноименный дом моды, который просуществовал более 30 лет. Более того, он стал классикой американского дизайна (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня
Хэмиш Боулз делает пожертвования для Украины.

"Война в Украине заставила многих покинуть свои дома. Мы вспоминаем вклад миллионов эмигрантов и беженцев в американскую культуру и историю американской моды. 1917 года родившаяся в Украине дизайнер Валентина приехала в Нью-Йорк. Она зарекомендовала себя как элитный кутюрье, одевая самых модных и знаменитых женщин своего времени. Одно из ее платьев представлено на выставке Института костюма в Метрополитен-музее, посвященной американской моде", – сказал Боулз.

Наряд украинского дизайнера Валентины Саниной-Шлеи.

Кроме того, он призвал присутствующих на Бале поддерживать Украину и делать пожертвования пострадавшим от войны страны-агрессора.

"Этой ночью наши сердца с украинцами и жертвами войны во всем мире. Компания Conde Nast сделала пожертвование в комитет Красного креста. Мы призываем вас сделать то же самое, если есть такая возможность", – резюмировал редактор глянца.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых ярких образах Бала Инситута костюма в текущем году. Его дресс-кодом стал "позолоченный гламур", поэтому приглашенные звезды удивляли гостей нарядами из 2000-х.