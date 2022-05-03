'Наши сердца с вами': часть трансляции Met Gala посвятили теме войны в Украине

Накануне в Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института костюма Метрополитен-музея Met Gala-2022. На мероприятии не обошли стороной войну в Украину. Часть трансляции посвятили ужасным событиям, вызванным вторжением России в нашу страну.

Соответствующий ролик появился на странице бренда VICTORIANI в Instagram. Один из ведущих вечера – редактор модного глянцевого журнала Vogue, а также знаменитый английский модный журналист Хэмиш Боулз поддержал украинцев и поведал публике о киевлянке Валентине Санине-Шлее. Именно она в свое время основала в США одноименный дом моды, который просуществовал более 30 лет. Более того, он стал классикой американского дизайна (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Война в Украине заставила многих покинуть свои дома. Мы вспоминаем вклад миллионов эмигрантов и беженцев в американскую культуру и историю американской моды. 1917 года родившаяся в Украине дизайнер Валентина приехала в Нью-Йорк. Она зарекомендовала себя как элитный кутюрье, одевая самых модных и знаменитых женщин своего времени. Одно из ее платьев представлено на выставке Института костюма в Метрополитен-музее, посвященной американской моде", – сказал Боулз.

Кроме того, он призвал присутствующих на Бале поддерживать Украину и делать пожертвования пострадавшим от войны страны-агрессора.

"Этой ночью наши сердца с украинцами и жертвами войны во всем мире. Компания Conde Nast сделала пожертвование в комитет Красного креста. Мы призываем вас сделать то же самое, если есть такая возможность", – резюмировал редактор глянца.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых ярких образах Бала Инситута костюма в текущем году. Его дресс-кодом стал "позолоченный гламур", поэтому приглашенные звезды удивляли гостей нарядами из 2000-х.