Мошенники шантажируют украинок после "кастинга" на "Холостяк": как работает схема обмана

В Украине перед стартом нового, 12-го сезона шоу "Холостяк" активизировались аферисты. Преступники представляются членами команды проекта, просят украинок заполнять фейковые анкеты и присылать интимные фото, которыми потом шантажируют.

О мошеннической схеме предупредила пресс-служба телеканала СТБ, который транслирует популярное шоу. В сообщении сказано, что потенциальных "кандидаток" на участие в проекте аферисты спрашивают, согласны ли они на постельные сцены. После этого девушкам необходимо прикрепить к анкете свои снимки в белье.

Директор студии StarLightProduction Анна Калина отметила: мошенники даже выдумали нового главного героя проекта. Якобы новым "холостяком" станет председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, но это не так.

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Калина подчеркнула: в настоящей анкете у девушек никогда не будут спрашивать об интиме.

Отметим, правонарушителей не смутил тот факт, что реальный кастинг на "Холостяка" уже закончен и создатели проекта уже выбрали будущих участниц программы.

Команда СТБ добавила, что все анкеты для участия в их проектах распространяются только на официальном сайте. Там же необходимо заполнить информацию о себе, и никаких интимных фото для шоу не требуется.

Одна из девушек, которую пытались обмануть в интернете, рассказала: после заполнения анкеты ей дали номер якобы "самого Коболева" и мошенник предложил ей деньги за сексуальные отношения. Девушка поняла, что имеет дело с аферистами.

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