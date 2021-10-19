Мошенники шантажируют украинок после "кастинга" на "Холостяк": как работает схема обмана
В Украине перед стартом нового, 12-го сезона шоу "Холостяк" активизировались аферисты. Преступники представляются членами команды проекта, просят украинок заполнять фейковые анкеты и присылать интимные фото, которыми потом шантажируют.
О мошеннической схеме предупредила пресс-служба телеканала СТБ, который транслирует популярное шоу. В сообщении сказано, что потенциальных "кандидаток" на участие в проекте аферисты спрашивают, согласны ли они на постельные сцены. После этого девушкам необходимо прикрепить к анкете свои снимки в белье.
Директор студии StarLightProduction Анна Калина отметила: мошенники даже выдумали нового главного героя проекта. Якобы новым "холостяком" станет председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, но это не так.
Калина подчеркнула: в настоящей анкете у девушек никогда не будут спрашивать об интиме.
Отметим, правонарушителей не смутил тот факт, что реальный кастинг на "Холостяка" уже закончен и создатели проекта уже выбрали будущих участниц программы.
Команда СТБ добавила, что все анкеты для участия в их проектах распространяются только на официальном сайте. Там же необходимо заполнить информацию о себе, и никаких интимных фото для шоу не требуется.
Одна из девушек, которую пытались обмануть в интернете, рассказала: после заполнения анкеты ей дали номер якобы "самого Коболева" и мошенник предложил ей деньги за сексуальные отношения. Девушка поняла, что имеет дело с аферистами.
Как ранееписал OBOZREVATEL:
некоторые участницы нашумевшего украинского реалити-шоу "Холостяк" запомнились отнюдь не благодаря своим знаниям, интересным увлечениям и успешной головокружительной карьере. О самых скандальных героинях проекта можно почитать тут.
О том, как сложилась судьба участниц "Холостяка-11", можно узнать в материале нашего издания по ссылке.