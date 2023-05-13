Микс современности и Эдит Пиаф: La Zarra от Франции выступила в финале Евровидения-2023 с пронзающей лирикой. Фото

Грандиозный финал международного песенного конкурса Евровидение-2023 состоялся 13 мая. На сцене появились представители 26 стран-участниц, в том числе и конкурсантка от Франции La Zarra. Она восхитила публику композицией Évidemment ("Очевидно"), которая совместила мотивы современности и прошлого. Видимо, певица вдохновилась творчеством Эдит Пиаф, ведь ее трек напоминает работы этой легендарной вокалистки. Исполнительница надела соблазняющее черное платье и причудливую шляпку.

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Настоящее имя La Zarra – Фатима-Захра Хафди. Ей 35 лет и она имеет марокканское происхождение. Ефрофанаты могли заметить, что Évidemment состоит из лирических куплетов и запоминающегося поп-электро припева. OBOZREVATEL расскажет, почему артистка была выбрана представительницей Франции без голосования и о чем ее песня (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как стало известно, телевизионный конкурс по отбору участника для вокального шоу в этом году во Франции был отменен. "То что La Zarra представит нашу страну – очевидно", – сказала директор по развлекательному вещанию France Télévisions Александра Ред-Амьель осенью 2022 года.

Фатима спела о разбитом сердце и болезненных последствиях веры в пустые обещания. Она хотела донести публики, что не стоит верить всему сказанному, а трудные времена, как и счастливые, – неизбежны.

"В моем адском саду растут цветы, которые я поливаю своими мечтами, своими слезами. Хоть мы и стоим на крыше мира, но мы не можем дотронуться до неба пальцем. Очевидно, все эти красивые обещания, которые я слышу – это всего лишь ветер. Очевидно, потому что после хорошей погоды приходит дождь. Вот о чем мы забываем", – говорится в треке.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что представительница Литвы на Евровидении-2023 Моника Линките трогательно обратилась к украинцам, поддержав наш народ. Она отметила, что Украина сейчас защищает всю Европу.

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