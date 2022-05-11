Кто прошел в финал Евровидения-2022 после первого полуфинала. Список участников

Во вторник, 10 мая, в итальянском Турине состоялся первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2022, по итогам которого определились 10 участников гранд-финала. Как и прогнозировали букмекеры, Украина прошла в финал.

Предлагаем вашему внимаю полный список стран, которые будут соревноваться за победу в финале Евровидения 14 мая.

Литва: Monika Liu – "Sentimentai";

Швейцария: Marius Bear – "Boys Do Cry";

Украина: Kalush Orchestra – "Stefania";

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Нидерланды: S10 – "De Diepte";

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – "Trenulețul";

Португалия : MARO – "Saudade Saudade";

Исландия: Systur – "Með Hækkandi Sól";

Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together";

Норвегия: Subwoolfer – "Give That Wolf A Banana";

Армения: Rosa Linn – "Snap".

Все подробности, фото и видео с первого полуфинала Евровидения-2022 – смотрите в нашей хронике.

Где и когда смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день первого полуфинала Евровидения-2022 букмекеры показали ставки на 10 вероятных победителей. Среди них с большим отрывом лидировала Украина. Группе Kalush Orchestra сулили 55% победы.